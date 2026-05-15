Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 16. Mai 2026

Mitmachprogramm – Medien-Kids

Kostenloses Mitmachprogramm für Kinder ab 4 Jahren (ca. 30–45 Minuten).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Kinderbibliothek), Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

Planetarium – Polaris und das Rätsel der Polarnacht

Kinder-Show über Polarnächte, Sterne und eine Reise durchs Sonnensystem. Empfohlen: ab 8 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12 Uhr

Preis: 7,70-12,30 €

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Flohmarkt Flohschanze

Wöchentlicher Trödelmarkt an der Schanze mit Ständen von Vintage bis Krimskrams.

Ort & Uhrzeit: Flohmarkt – Flohschanze, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 8–16 Uhr

Preis: kostenlos

3D-Druck Führerschein

Einführung in die Nutzung mit einem 3D-Drucker, für alle ab 16 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek · MakerLab, E0 Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11-13 Uhr

Preis: kostenlos

Stadtpark Open Air – Lotto King Karl & Die Barmbek Dream Boys

Saisonstart im Stadtpark mit Hamburg-Klassikern und Live-Band unter freiem Himmel.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstr. 71, 22303 Hamburg · 18 Uhr

Preis: 43,00 €

Club – Mamma Mia Party

Mitsing- und Tanzparty mit ABBA-Hits als Clubabend.

Ort & Uhrzeit: KENT Club, Stresemannstr. 163, 22769 Hamburg · 19-23 Uhr

Preis: 25,96 €

Theater – Die Königs schenken nach!

Nach dem Erfolg von „Die Königs vom Kiez – Mit Herz und Promille“ gibt es nun ein ein neues schräges Abenteuer von Martin Lingnau und Heiko Wohlgemuth, Deutschlands erfolgreichste Musicalautoren.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 24, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 50,53–94,16 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Ballett – Nijinsky

Ballettabend über Leben und Mythos des Tänzers Nijinsky.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 7-137 €

Hamburgs große Ü40-Party

Party-Mix von 80ern bis Charts mit wechselnden DJs.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 10,00 € (Abendkasse)