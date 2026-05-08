Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 9. Mai 2026

Familiensamstag – Bilderbuchkino

Am Familiensamstag dreht sich alles um Bücher mit Bildern. Gezeigt wird das Bilderbuchkino „Dr. Brumm fährt Zug“ plus kleine Mitmach-Stationen rund ums Bilderbuch.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg · 10–14 Uhr

Preis: kostenlos

Geschichten finden in der Kinderbibliothek

Bilderbuchkino und spielerische Entdeckungstour durch die Kinderbibliothek (ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11–12 Uhr

Preis: kostenlos

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Flohmarkt auf dem Hof

Staunen, stöbern, schnacken! Der beliebte Flohmarkt auf dem Hof bietet schöne Dinge in lauschiger Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, 22301 Hamburg · 11–16 Uhr

Preis: 1,00 €

Clubabend – Oldschool Beats

Musik der 90er & frühen 2000er Hip-Hop und R’n’B Ära – mit Special Guest Harris.

Ort & Uhrzeit: Mojo Club, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 20 €

Pubquiz – Think Queer

Queeres Pubquiz anlässlich des „Queer History Month” mit Fragen zu queerer Geschichte & Popkultur – es gibt kleine Preise für Gewinnerteams.

Ort & Uhrzeit: Magnus Hirschfeld Centrum, Borgweg 8, 22303 Hamburg · 19–21 Uhr

Preis: kostenlos (Spenden sind willkommen)

Madama Butterfly – Hamburgische Staatsoper

Opernabend im Großen Haus der Staatsoper – Madama Butterfly, zum letzten Mal in dieser Spielzeit.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper – Großes Haus, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 7-129 €

Ü40-Partyabend

Partyabend für alle über 40 Jahren – mit Tanzflächen-Hits über mehrere Jahrzehnte.

Ort & Uhrzeit: Klangbar, Weidenbaumsweg 13–15, 21029 Hamburg · 20.30

Preis: Die Eintrittspreise werden vor Ort ausgehängt

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Die Zukunft des Universums (Planetarium Hamburg)

Planetariums-Show über die „Zukunft des Alls“.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 21.15 Uhr

Preis: 7,70-12,30 €

„Depri Disko” – Melancholische Tanzmusik

Party-Nacht mit „melancholischer Tanzmusik“ auf allen Floors.

Ort & Uhrzeit: Molotow Club, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 23 Uhr

Preis: 9,00 €