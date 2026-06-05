Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 6. Juni 2026

Harburger Binnenhafenfest – Familienfest

Maritimes Stadtteilfest mit Mitmachprogramm, Schiffen, Musik und Aktionen für Kinder rund um den Harburger Binnenhafen.

Ort & Uhrzeit: Kanalplatz, 21079 Hamburg-Harburg · ab 13 Uhr

Preis: kostenlos

Medien-Kids – Mitmachprogramm

Kostenloses Mitmachprogramm in der Kinderbibliothek, für Kinder ab 4 – Robotik/Programmieren/Technik-Tüfteln.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

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Bücherflohmarkt – Zentralbibliothek

Flohmarkt mit gespendeten Büchern und aussortierten Exemplaren (Bücher ab 1 €).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11-17 Uhr

Preis: kostenlos

Elphi – „5 Seasons“ – Hamburger Kammerballett

Ballettabend „5 Seasons“ als Uraufführung im Großen Saal.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 16 Uhr o. 20 Uhr

Preis: 10–119 €



Landgang Jamsession

Offene Jam-Session: erst Opener-Band, danach Bühne frei für alle Musikstile.

Ort & Uhrzeit: Landgang Brauerei, Beerenweg 12, 22761 Hamburg · ab 18 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – „No Body”

Theaterabend von Mable Preach mit Popkultur- und Comic-Referenzen rund um Solidarität und Verantwortung.

Ort & Uhrzeit: Thalia in der Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 28 € (erm. ab 11 €)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live-Musik – „Blues Road“

Livemusik-Abend mit Bluesrock/Rock/Blues in der Kneipe.

Ort & Uhrzeit: Chattahoochee, Meiendorfer Straße 34, 22145 Hamburg · 20 Uhr

Preis: kostenlos

Theater-Premiere – „The Boys Are Kissing“

Komödie über den Ausnahmezustand nach einem Kuss zweier Jungen auf dem Schulhof.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 34 € (erm. ab 17 €)