Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Beleuchtete Fahrgeschäfte und Buden auf dem Hamburger Sommerdom. (Archivbild) picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 24. Juli 2026

Ferienpass-Sommer-Rallye auf dem Energieberg Georgswerder

Anzeige

Eine Ferienaktion für Kinder mit Rallye-Elementen rund um den Energieberg.

Ort & Uhrzeit: Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2, 21109 Hamburg · 9 Uhr

Preis: k. A.

Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab

Anzeige

Planetariumsshow für Kinder und Familien über Hamster Eddie und seine Reise ins Weltall.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12.15 Uhr

Preis: 16 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

MSV Schröderstift Open Air

Anzeige

Zum Auftakt des zweitägigen Musikfestivals spielen fünf Bands aus Punk, Indie und Metal.

Ort & Uhrzeit: Schröderstiftwiese, Schröderstiftstraße 34, 20146 Hamburg · ab 15.30 Uhr

Preis: kostenlos

Spielbudenfestival

Internationale Straßenkünstler präsentieren Akrobatik, Comedy, Musik, Zauberei und Feuershows auf mehreren Bühnen.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg · 17 – 23 Uhr

Preis: kostenlos

Seal im Stadtpark

Seal spielt auf seiner Jubiläumstour Stücke seiner Alben „Seal I“ und „Seal II“; als Support ist Ayo angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 86 €

The 27 Club

Das englischsprachige Konzertprogramm erinnert an unter anderem Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und Jim Morrison.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 39 – 79 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Open-Air-Kino: „Soul Kitchen“

Die Honigfabrik zeigt Fatih Akins Hamburger Komödie über einen krisengeplagten Restaurantbesitzer unter freiem Himmel.

Ort & Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125–131, 21107 Hamburg · 21.30 Uhr

Preis: kostenlos

Sommerdom – Eröffnung und Feuerwerk

Der Sommerdom beginnt mit einer Eröffnungsfeier und einer Verlosung; am späten Abend ist das erste Feuerwerk der Saison angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg · geöffnet von 15 bis 24 Uhr, Feuerwerk um 22.30 Uhr

Preis: k. A.