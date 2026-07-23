Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 24. Juli 2026
Ferienpass-Sommer-Rallye auf dem Energieberg Georgswerder
Eine Ferienaktion für Kinder mit Rallye-Elementen rund um den Energieberg.
Ort & Uhrzeit: Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2, 21109 Hamburg · 9 Uhr
Preis: k. A.
Eddie will ins All – Ein Hamster hebt ab
Planetariumsshow für Kinder und Familien über Hamster Eddie und seine Reise ins Weltall.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12.15 Uhr
Preis: 16 €
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MSV Schröderstift Open Air
Zum Auftakt des zweitägigen Musikfestivals spielen fünf Bands aus Punk, Indie und Metal.
Ort & Uhrzeit: Schröderstiftwiese, Schröderstiftstraße 34, 20146 Hamburg · ab 15.30 Uhr
Preis: kostenlos
Spielbudenfestival
Internationale Straßenkünstler präsentieren Akrobatik, Comedy, Musik, Zauberei und Feuershows auf mehreren Bühnen.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg · 17 – 23 Uhr
Preis: kostenlos
Seal im Stadtpark
Seal spielt auf seiner Jubiläumstour Stücke seiner Alben „Seal I“ und „Seal II“; als Support ist Ayo angekündigt.
Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 86 €
The 27 Club
Das englischsprachige Konzertprogramm erinnert an unter anderem Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und Jim Morrison.
Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 39 – 79 €
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Open-Air-Kino: „Soul Kitchen“
Die Honigfabrik zeigt Fatih Akins Hamburger Komödie über einen krisengeplagten Restaurantbesitzer unter freiem Himmel.
Ort & Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125–131, 21107 Hamburg · 21.30 Uhr
Preis: kostenlos
Sommerdom – Eröffnung und Feuerwerk
Der Sommerdom beginnt mit einer Eröffnungsfeier und einer Verlosung; am späten Abend ist das erste Feuerwerk der Saison angekündigt.
Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg · geöffnet von 15 bis 24 Uhr, Feuerwerk um 22.30 Uhr
Preis: k. A.
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