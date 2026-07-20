Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Matthew Murphy (The Wombats) singt und spielt Gitarre auf der Bühne im Pumpehuset in Kopenhagen. (Archivbild) picture alliance / Gonzales Photo/Nikolaj Bransholm | Gonzales Photo/Nikolaj Bransholm

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 21. Juli 2026

Wasser überall – versteckt im Universum

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Planetariumsshow für Kinder ab 6 Jahren über Wasser auf der Erde und im Kosmos.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 12 €

Führung „Unsere Museumsschätze“

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Rundgang durch das Internationale Maritime Museum mit ausgewählten Exponaten aus der Sammlung.

Ort & Uhrzeit: Internationales Maritimes Museum Hamburg, Koreastraße 1, 20457 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 3 €, Familien 6 €

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Sommerkonzert – Mädchenchor der Maîtrise de Bordeaux

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Konzert des Mädchenchors der Maîtrise de Bordeaux in der Kirche St. Gertrud.

Ort & Uhrzeit: St. Gertrud Kirche, Immenhof 12, 22087 Hamburg · 18 – 19.30 Uhr

Preis: kostenlos

Zurück in die Zukunft – Das Musical

Musicalfassung des Filmklassikers im Stage Operettenhaus.

Ort & Uhrzeit: Stage Operettenhaus, Spielbudenpl. 1, 20359 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: ab 69 €

Höchste Zeit

Musicalkomödie im Winterhuder Fährhaus über einen turbulenten Hochzeitsabend mit Hits der 70er- bis 90er-Jahre.

Ort & Uhrzeit: Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13, 22299 Hamburg

· 19.30 Uhr

Preis: ab 25 €, ermäßigt ab 14 €

Stacey Kent

Jazzkonzert der Sängerin Stacey Kent im Nica Jazz Club.

Ort & Uhrzeit: Nica Jazz Club, Alter Wall 20, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 83 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

The Wombats

Indie-Rock-Konzert der britischen Band The Wombats in der Georg Elser Halle.

Ort & Uhrzeit: Georg-Elser-Halle, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 50 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos



