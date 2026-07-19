Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Am Montagabend kann man entweder eine Nachtwächter-Tour durch den Hafen oder eine Lichterfahrt mit dem Schiff ab den Landungsbrücken machen. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Siegfried Kuttig

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 20. Juli 2026

Zeit für MINT

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Kinder ab sechs Jahren können in der Lernwerkstatt kleine Experimente zu Technik und Naturwissenschaften durchführen.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

MSC Hamburg Ladies Open 2026

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Beim internationalen Tennisturnier können Familien die ersten Partien des Hauptfeldes auf dem Center Court verfolgen. Das Angebot eignet sich besonders für ältere Kinder und Jugendliche.

Ort & Uhrzeit: Rothenbaum-Stadion, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg ab 10:00 Uhr

Preis: Erwachsene ab 32 € Kinder und Jugendliche von 13 bis 16 Jahren 11,50 €

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Familientag im Dialoghaus Hamburg

Familien können unter anderem mit Knicklichtern im Dunkeln tanzen, einfache Gebärden lernen und verschiedene Sinnes- und Mitmachaktionen ausprobieren.

Ort & Uhrzeit: Dialoghaus Hamburg, Alter Wandrahm 4, 20457, 10:00–17:00 Uhr

Preis: Kinder bis sechs Jahre kostenlos Kinder von sechs bis 13 Jahren 14€ Erwachsene 24 €

Elterninformationsabend

Das Geburtshilfe-Team der Asklepios Klinik Altona informiert werdende Eltern über die Angebote der Klinik und beantwortet Fragen rund um die Geburt.

Ort & Uhrzeit: Asklepios Klinik Altona, Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg,17:00–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

Künstlerführung am Langen Montag

Eine öffentliche Führung erschließt die Sonderausstellung „GUT GEMACHT!“, die zeitgenössisches Kunsthandwerk mit historischen Arbeiten aus 70 Jahren AdK Hamburg verbindet.

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, 19:00 Uhr

Preis: Museumseintritt: 8,50 € regulär, 5 € ermäßigt

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

St. Pauli Nachtwächter

Der rund 95-minütige Rundgang führt von den Landungsbrücken durch St. Pauli bis zur Reeperbahn und schließt einen Besuch im Boxkeller „Zur Ritze“ ein.

Ort & Uhrzeit: U/S-Bahn Landungsbrücken, Hauptausgang, 20359 Hamburg, 20:30 Uhr

Preis: ab 24 €

Große Lichterfahrt

Die einstündige Abendfahrt führt durch den beleuchteten Hamburger Hafen und bei passender Tide auch durch die Fleete der Speicherstadt.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli-Landungsbrücken, 20359 Hamburg, 22:00 Uhr

Preis: Erwachsene 44 €, Kinder 28 €







