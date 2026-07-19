Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Montag, 20. Juli 2026
Zeit für MINT
Kinder ab sechs Jahren können in der Lernwerkstatt kleine Experimente zu Technik und Naturwissenschaften durchführen.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg 15:30–16:30 Uhr
Preis: kostenlos
MSC Hamburg Ladies Open 2026
Beim internationalen Tennisturnier können Familien die ersten Partien des Hauptfeldes auf dem Center Court verfolgen. Das Angebot eignet sich besonders für ältere Kinder und Jugendliche.
Ort & Uhrzeit: Rothenbaum-Stadion, Hallerstraße 89, 20149 Hamburg ab 10:00 Uhr
Preis: Erwachsene ab 32 € Kinder und Jugendliche von 13 bis 16 Jahren 11,50 €
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Familientag im Dialoghaus Hamburg
Familien können unter anderem mit Knicklichtern im Dunkeln tanzen, einfache Gebärden lernen und verschiedene Sinnes- und Mitmachaktionen ausprobieren.
Ort & Uhrzeit: Dialoghaus Hamburg, Alter Wandrahm 4, 20457, 10:00–17:00 Uhr
Preis: Kinder bis sechs Jahre kostenlos Kinder von sechs bis 13 Jahren 14€ Erwachsene 24 €
Elterninformationsabend
Das Geburtshilfe-Team der Asklepios Klinik Altona informiert werdende Eltern über die Angebote der Klinik und beantwortet Fragen rund um die Geburt.
Ort & Uhrzeit: Asklepios Klinik Altona, Paul-Ehrlich-Straße 1, 22763 Hamburg,17:00–18:30 Uhr
Preis: kostenlos
Künstlerführung am Langen Montag
Eine öffentliche Führung erschließt die Sonderausstellung „GUT GEMACHT!“, die zeitgenössisches Kunsthandwerk mit historischen Arbeiten aus 70 Jahren AdK Hamburg verbindet.
Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, 19:00 Uhr
Preis: Museumseintritt: 8,50 € regulär, 5 € ermäßigt
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
St. Pauli Nachtwächter
Der rund 95-minütige Rundgang führt von den Landungsbrücken durch St. Pauli bis zur Reeperbahn und schließt einen Besuch im Boxkeller „Zur Ritze“ ein.
Ort & Uhrzeit: U/S-Bahn Landungsbrücken, Hauptausgang, 20359 Hamburg, 20:30 Uhr
Preis: ab 24 €
Große Lichterfahrt
Die einstündige Abendfahrt führt durch den beleuchteten Hamburger Hafen und bei passender Tide auch durch die Fleete der Speicherstadt.
Ort & Uhrzeit: St. Pauli-Landungsbrücken, 20359 Hamburg, 22:00 Uhr
Preis: Erwachsene 44 €, Kinder 28 €
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