Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Marian Gold, Sänger der Band Alphaville, tritt beim Stadionkonzert „Die 80er live“ am Samstag auf. (Archivbild) picture alliance / PIC ONE | Dirk Pagels

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 18. Juli 202677

Brick Saturday – Kreativ mit Lego

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In der Bücherhalle Wilhelmsburg können Kinder und Erwachsene frei bauen oder Lego-Aufgabenkarten lösen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, 21107 Hamburg, 11:00–12:30 Uhr

Preis: kostenlos

WM 2026: Panini-Tauschbörse für alle

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Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren können Sammelsticker und Karten zur Fußball-Weltmeisterschaft tauschen.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg, 16:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Festival Latinoamericano 2026

Das zweitägige Kulturfest beginnt am Samstag mit Live-Musik, Tanzshows, DJs und internationaler Gastronomie.

Ort & Uhrzeit: Bert-Kaempfert-Platz, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, 12:00–23:00 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Konzert „Die 80er live“ im Volksparkstadion

Beim Stadionkonzert treten unter anderem Alphaville, Kim Wilde, Holly Johnson, Sandra und Nik Kershaw auf.

Ort & Uhrzeit: Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg, 16:00 Uhr

Preis: ab 77 €

MMH POP UP Schnitzeljagd

Die Stadtteil-Schnitzeljagd führt durch Dulsberg und endet mit einem offenen Ausklang am Marktmeisterhaus.

Ort & Uhrzeit: Marktmeisterhaus Dulsberg, Elsässer Straße 53, 22049 Hamburg, 17:00 Uhr,

Preis: kostenlos

Watt Killer, Feed The Sickness und Lokasenna

Drei Bands spielen einen gemeinsamen Metalabend im MarX der Markthalle.

Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg, Einlass 19:00 Uhr

Preis: 15 € inklusive Gebühren

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Astra Abdance

Bei der kostenlosen Samstagsparty legt ein DJ in der Astra-Brauerei auf.

Ort & Uhrzeit: Astra Brauerei St. Pauli, Nobistor 16, 22767 Hamburg, ab 21:00 Uhr

Preis: kostenlos











