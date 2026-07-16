Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Eine Szene aus dem Film „Ein Kuchen für den Präsidenten”. Er wird um 20 Uhr im Kulturhaus Süderelbe gezeigt. picture alliance/dpa/Vuelta Germany | -

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 17. Juli 2026

Sterntaler – vom Universum belohnt

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Das Familienprogramm erzählt das Märchen der Brüder Grimm als Reise durch einen poetischen Sternenhimmel.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg, 11 Uhr

Preis: ab 7 €

Kleiner Lego-Duplo-Nachmittag

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Kinder können auf einem Spielteppich mit Lego-Duplo-Steinen eigene Welten bauen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg, 14.30 bis 17.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Take a draw

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Erwachsene können eigene Zeichen-, Mal- oder Illustrationsprojekte mitbringen und gemeinsam daran arbeiten.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg, 16 bis 19 Uhr

Preis: kostenlos

Kabel Jo

Das Duo spielt Shantys, Hafenlieder und Schlager auf dem Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg, 19 Uhr

Preis: kostenlos

Xavier Rudd

Der australische Multiinstrumentalist verbindet Folk, Reggae und Weltmusik bei einem Open-Air-Konzert.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße 73, 22303 Hamburg, 19 Uhr

Preis: 52 €

Der Hund von Baskerville

Das Imperial Theater zeigt den Sherlock-Holmes-Krimiklassiker um den rätselhaften Fluch der Familie Baskerville.

Ort & Uhrzeit: Imperial Theater, Reeperbahn 5, 20359 Hamburg, 20 Uhr

Preis: 22 € - 41 €

Ein Kuchen für den Präsidenten

Das irakische Drama begleitet ein neunjähriges Mädchen, das unter schwierigen Bedingungen einen Kuchen für Saddam Husseins Geburtstag backen soll.

Ort & Uhrzeit: Kulturhaus Süderelbe, Am Johannisland 2, 21147 Hamburg, 20 Uhr

Preis: kostenlos oder gegen Spende

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Open-Air-Klappstuhlkino: Taxi Teheran

Gezeigt wird Jafar Panahis Komödie über die Begegnungen eines Taxifahrers in den Straßen Teherans.

Ort & Uhrzeit: Honigfabrik, Industriestraße 125–131, 21107 Hamburg, 21.30 Uhr

Preis: kostenlos oder gegen Spende



