Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Raphael Groß (l) als Marty McFly und Jan Kersjes (r) als Doc Brown posieren vor dem DeLorean auf der Bühne. (Archivbild) picture alliance/dpa | Georg Wendt

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 16. Juli 2026

Mario Kart Turnier

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Gaming-Angebot für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren mit Mario Kart auf der Switch 2.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Lokstedt, Kollaustraße 1, 22529 Hamburg · 15 – 17 Uhr

Preis: kostenlos

Upcycling-Monster basteln

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Kreatives Ferienangebot für Kinder ab 5 Jahren mit wiederverwendeten Materialien.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Jenfelder Au, Wilsonstraße 77, 22045 Hamburg · 15.30 – 17 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

HAEVN

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Open-Air-Konzert der niederländischen Band im Stadtpark, Support ist Niklas Paschburg.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße/Ecke Jahnring, 22303 Hamburg

· 19.30 Uhr

Preis: 59 €

Freche Möwe – Open Air Stand-up Comedy

Stand-up-Open-Mic im Biergarten des Indra; bei Regen oder Kälte findet die Show indoor statt.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 – 22 Uhr

Preis: ab 20 €

Ensemble Night

Jazzabend der HfMT mit Modern Jazz Ensemble und Schlagzeug Ensemble.

Ort & Uhrzeit: JazzHall, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: kostenlos

Zurück in die Zukunft – Das Musical

Musicalfassung des Filmklassikers im Stage Operettenhaus.

Ort & Uhrzeit: Stage Operettenhaus, Spielbudenplatz 1, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 70 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Flatfoot 56

Irish-Folkpunk-Konzert der Band aus Chicago im Monkeys Music Club.

Ort & Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: k. A.

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos