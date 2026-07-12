Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Das Alsterdampfschiff „St. Georg” fährt über die Binnenalster vor dem Jungfernstieg. (Archivbild) picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 13. Juli 2026

Kinderstadt Hamburg 2026: „Feste feiern“

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Kinder von sieben bis 15 Jahren gestalten in bis zu 30 Spielbereichen eine eigene Stadt mit Politik, Kultur, Produktion und öffentlichem Leben.

Ort & Uhrzeit: Baakenhöft 1, 20457 Hamburg · 9–15 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

DIY-Werkstatt im Museum

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Kinder, Jugendliche und Erwachsene können unter Anleitung Schablonendruck ausprobieren, basteln, malen und eigene Sticker herstellen.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Museum, Museumstraße 23, 22765 Hamburg · 14–17 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

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Alster-Rundfahrt mit Rondeelteich

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Das historische Dampfschiff „St. Georg“ fährt vom Jungfernstieg über Binnen- und Außenalster und macht einen Abstecher in den Rondeelteich.

Ort & Uhrzeit: Dampfschiff ''ST.GEORG'', Anleger Jungfernstieg, 20354 Hamburg · 12.45 Uhr

Preis: 24 €

Freche Möwe – Open-Air-Stand-up-Comedy

Bei dem Open Mic testen acht Comedians neue Texte im Garten des Indra; bei Regen oder Kälte findet die Show drinnen statt.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19–21.15 Uhr

Preis: 15–57 €

Grand Hotel Pulverfass

Das Pulverfass Cabaret zeigt seine aktuelle gleichnamige Bühnenproduktion.

Ort & Uhrzeit: Pulverfass Cabaret, Reeperbahn 147, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 47–70 €

Familie Flöz: „Feste“

Die wortlose Maskentheaterproduktion erzählt mit Bewegung, Licht und Slapstick von den Vorbereitungen einer Hochzeit in einem herrschaftlichen Haus.

Ort & Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 18–49 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Bob Log III

Der US-amerikanische Ein-Mann-Musiker verbindet Slidegitarre, Blues-Trash, Rockabilly-Anklänge und treibende Beats.

Ort & Uhrzeit: Goldener Salon im Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Altona · 21 Uhr

Preis: 13–17 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Farbige Fontänen werden auf dem Parksee zu Musik und Licht choreografiert; gespielt wird das Programm „Reverie und Bacchanal“.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos



