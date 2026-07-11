Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 12. Juli 2026

Kleiner Stern im großen All

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Planetariumsshow für Kinder über einen kleinen Stern und seinen Platz im Universum.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 12 €

XXL-Spielenachmittag

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Kinder ab drei Jahren können ohne Anmeldung verschiedene Spiele im Großformat ausprobieren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14–17 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Flohmarkt bei Körber in Bergedorf

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Auf dem Mitarbeiterparkplatz werden unter anderem Antiquitäten, Spielzeug, Kleidung und Haushaltswaren angeboten.

Ort & Uhrzeit: Körber, Kurt-A.-Körber-Chaussee 43–47, 21033 Hamburg · 8.30–16 Uhr

Preis: kostenlos

Jazz-Ensemble des Polizeiorchesters Hamburg

Das Ensemble gestaltet gemeinsam mit Organist Gerhard Löffler und Polizeipastor Patrick Klein einen musikalischen Gottesdienst.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Jacobi, Jakobikirchhof 22, 20095 Hamburg · 11–12 Uhr

Preis: kostenlos

Hamburg zeigt Kunst

Rund 100 Kunstschaffende präsentieren Malerei, Fotografie, Skulpturen und weitere Arbeiten; ergänzend gibt es Workshops und Live-Auftritte.

Ort & Uhrzeit: Landhaus Walter, Otto-Wels-Straße 2, 22303 Hamburg · 12–20 Uhr

Preis: kostenlos

Mozart in der Heide

SymphonING spielt naturbezogene Orchesterwerke und begleitet das Publikum anschließend bei einer gemeinsamen Opernarien-Karaoke.

Ort & Uhrzeit: Friedrich-Ebert-Halle, Alter Postweg 30–38, 21075 Harburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Robert Carl Blank

Der Hamburger Singer-Songwriter spielt ein kostenloses Open-Air-Konzert zwischen Folk, Pop, Soul und Americana.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Biohazard

Die New Yorker Hardcore- und Metal-Band kommt im Rahmen ihrer Tour 2026 nach Altona.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 47 €



