Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Im Hamburger Stadtpark genießen Besucher an einem heißen Sommertag das Planschen und Paddeln auf dem Wasser. (Symbolbild) picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 11. Juli 2026

Panini-Tauschbörse für jedes Alter

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Kinder, Jugendliche und Erwachsene können zur Fußball-WM Sticker und Sammelkarten tauschen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wandsbek, Wandsbeker Allee 64, 22041 Hamburg· 11–13 Uhr

Preis: kostenlos

Phoenix Festival 2026

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Der zweite Festivaltag bietet Konzerte, Lesungen, Workshops, Kino, Führungen und Familienprogramm unter dem Motto „Resilienz“.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Hafenmuseum, Australiastraße 50a, 20457 Hamburg · 12 Uhr

Preis: Tagesticket 30 €, kostenlos für Kinder bis 14 Jahre

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Orgelpunkt

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Organist Jörg Endebrock spielt Orgelmusik, ergänzt durch eine geistliche Kirchenführung mit Pastorin Julia Atze.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 12 Uhr

Preis: kostenlos

Hamburger Koreatag

Das Programm umfasst traditionelle Tänze, Kampfsport, Perkussionsmusik, K-Pop, Kalligrafie und Angebote für Kinder.

Ort & Uhrzeit: Musikpavillon in Planten un Blomen, St. Petersburger Straße, 20355 Hamburg

· 12–16 Uhr

Preis: kostenlos

Graduate Show 2026

Mehr als 200 Absolventinnen und Absolventen der HFBK präsentieren Abschlussarbeiten aus unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen; zusätzlich gibt es Führungen und Kinderangebote.

Ort & Uhrzeit: HFBK Hamburg, Lerchenfeld 2 und 2a, Finkenau 42 sowie Wartenau 15,

22081 Hamburg · 14–20 Uhr

Preis: kostenlos

Soulkitchen FunkFood Festival

Rund 20 internationale DJs spielen Soul, Funk, Rare Groove, Latin Funk, Nu Disco und Acid Jazz; dazu kommen verschiedene Streetfood-Angebote.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Mojo Square, Mojo Jazz Café und Sommersalon,

20359 Hamburg · 16–22.30 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Liebe Leudde

Die Hamburger Liveband verbindet Songs unter anderem von Deichkind, den Ärzten, Coldplay, Daft Punk und den Toten Hosen.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Fußball-WM: Norwegen gegen England

Das Viertelfinale wird unter freiem Himmel auf dem Lattenplatz übertragen.

Ort & Uhrzeit: Lattenplatz am Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 23 Uhr

Preis: kostenlos