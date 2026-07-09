Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Das Elbjazz-Festival auf dem Gelände der Werft Blohm+Voss in Hamburg. (Archivbild) picture alliance / Markus Scholz/dpa | Markus Scholz

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 10. Juli 2026

Roboter-Fußball-Challenge

Anzeige

Kinder ab sechs Jahren programmieren kleine Roboter und lösen gemeinsam Aufgaben rund um eine Fußball-Challenge.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg · 11–13 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

PHŒNiX-Festival 2026: „Volle Kraft – wohin?!“

Anzeige

Das Festival im Deutschen Hafenmuseum startet mit Konzerten, Lesungen, Kino, Workshops, PEKING-Führungen sowie Kinder- und Familienprogramm.

Ort & Uhrzeit: Deutsches Hafenmuseum, Australiastraße 50a, 20457 Hamburg · 12–23 Uhr

Preis: Tagesticket 30 €, für Kinder bis 14 Jahren kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Elbjazz Festival 2026

Anzeige

Das Jazzfestival läuft am Hafen und auf dem Blohm+Voss-Gelände; für Freitag sind unter anderem Jamie Cullum, Joss Stone, Greentea Peng und Lizz Wright angekündigt.

Ort & Uhrzeit: Blohm+Voss-Gelände, Hermann-Blohm-Str. 3, 20457 Hamburg · ab 15 Uhr

Preis: Kombiticket ab 160 €

Schüsse vor Shanghai

Das Opernloft zeigt eine Krimioper, die bekannte Opernszenen und Schlager zu einem Bühnenabend verbindet.

Ort & Uhrzeit: Opernloft im Alten Fährterminal Altona, Van-der-Smissen Straße 4, 22767 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 28 €

Reeperbahn Comedy Club

Stand-up-Abend mit Profis und Newcomern im Club an der Reeperbahn.

Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: k. A.

Alexander Abreu y Havana D’Primera

Alexander Abreu y Havana D’Primera spielen ein Konzert in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: 55 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

WM 2026: Spanien – Belgien

Das Knust zeigt das WM-Viertelfinale Spanien gegen Belgien auf dem Lattenplatz.

Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos

Wasserlichtkonzerte „Reverie und Bacchanal“

Am Parksee läuft das abendliche Wasserlichtkonzert; am 10. Juli gehört es zum Programmblock „Reverie und Bacchanal“.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos