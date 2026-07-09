Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 10. Juli 2026
Roboter-Fußball-Challenge
Kinder ab sechs Jahren programmieren kleine Roboter und lösen gemeinsam Aufgaben rund um eine Fußball-Challenge.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neugraben, Neugrabener Markt 7, 21149 Hamburg · 11–13 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
PHŒNiX-Festival 2026: „Volle Kraft – wohin?!“
Das Festival im Deutschen Hafenmuseum startet mit Konzerten, Lesungen, Kino, Workshops, PEKING-Führungen sowie Kinder- und Familienprogramm.
Ort & Uhrzeit: Deutsches Hafenmuseum, Australiastraße 50a, 20457 Hamburg · 12–23 Uhr
Preis: Tagesticket 30 €, für Kinder bis 14 Jahren kostenlos
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Elbjazz Festival 2026
Das Jazzfestival läuft am Hafen und auf dem Blohm+Voss-Gelände; für Freitag sind unter anderem Jamie Cullum, Joss Stone, Greentea Peng und Lizz Wright angekündigt.
Ort & Uhrzeit: Blohm+Voss-Gelände, Hermann-Blohm-Str. 3, 20457 Hamburg · ab 15 Uhr
Preis: Kombiticket ab 160 €
Schüsse vor Shanghai
Das Opernloft zeigt eine Krimioper, die bekannte Opernszenen und Schlager zu einem Bühnenabend verbindet.
Ort & Uhrzeit: Opernloft im Alten Fährterminal Altona, Van-der-Smissen Straße 4, 22767 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 28 €
Reeperbahn Comedy Club
Stand-up-Abend mit Profis und Newcomern im Club an der Reeperbahn.
Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: k. A.
Alexander Abreu y Havana D’Primera
Alexander Abreu y Havana D’Primera spielen ein Konzert in der Fabrik.
Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20.30 Uhr
Preis: 55 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
WM 2026: Spanien – Belgien
Das Knust zeigt das WM-Viertelfinale Spanien gegen Belgien auf dem Lattenplatz.
Ort & Uhrzeit: Knust / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 21 Uhr
Preis: kostenlos
Wasserlichtkonzerte „Reverie und Bacchanal“
Am Parksee läuft das abendliche Wasserlichtkonzert; am 10. Juli gehört es zum Programmblock „Reverie und Bacchanal“.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
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