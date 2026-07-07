Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 08. Juli 2026

Mario-Kart Turnier

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Kinder ab sechs Jahren spielen in der Bücherhalle Eidelstedt gemeinsam Mario Kart 8 Deluxe auf der Konsole.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Eidelstedt, Alte Elbgaustraße 12, 22523 Hamburg · 14 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Gedichte für Wichte

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Vorlesen, Reime und Spiel für Eltern mit Kindern von ein bis drei Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:00–15:45 Uhr

Preis: kostenlos

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Hamburger Orgelsommer: Eröffnungskonzert

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Der Hamburger Orgelsommer startet im Michel mit OrgelPlus Orchester und Werken von Rheinberger, Händel und Cochereau.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 12 €

The 27 Club – Legends Never Die

Die Tribute-Show erinnert mit Live-Musik an Künstlerinnen und Künstler wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain und Amy Winehouse.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29 – 30, 20359 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 39 € bis 79 €

Marillion – Live 2026

Die britische Prog-Rock-Band spielt im Rahmen ihrer Tour 2026 unter freiem Himmel.

Ort & Uhrzeit: 45Hertz Festivalgelände, Lagerstraße 18–24, 20357 Hamburg · 19:45 Uhr

Preis: ab 85 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Wiener Johann Strauss Orchester / Johannes Wildner

Das Wiener Johann Strauss Orchester spielt in der Elbphilharmonie Werke der Strauss-Dynastie.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 10 bis 149 €

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos



