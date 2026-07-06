Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 7. Juli 2026
Planeten – Expedition durchs Sonnensystem
Eine Planetariumsshow führt zu Mars, Saturn, Jupiter und weiteren Stationen im Sonnensystem.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: 12 €
Entdecke den Lernroboter Sphero BOLT
Ein Kinder-Workshop in der Bücherhalle Osdorfer Born, bei dem der Lernroboter Sphero BOLT ausprobiert wird.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 11, 22549 Hamburg · 16.30–17.30 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
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The Next Forty Years
Eine Kampnagel-Führung zur anstehenden Sanierung und Erweiterung des Geländes.
Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 17 Uhr
Preis: k. A.
WM 2026: Achtelfinale Argentinien – Ägypten
KNUST zeigt das WM-Achtelfinale auf dem Lattenplatz und in der Bar.
Ort & Uhrzeit: KNUST / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr
Preis: kostenlos
Beirut – Live 2026
Die Band Beirut spielt ein Open-Air-Konzert im Stadtpark.
Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße 73, 22303 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 59 €
Die Königs schenken nach!
Das Schmidt Theater zeigt das St.-Pauli-Musical um Familie König.
Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: ab 27 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Cembalo-Abend
Jing Tang spielt ein Konzertexamen in der Klasse von Prof. Menno van Delft.
Ort & Uhrzeit: HfMT Hamburg, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 20.30 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Wasserlichtkonzerte am Abend
Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr
Preis: kostenlos
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