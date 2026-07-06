Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 7. Juli 2026

Planeten – Expedition durchs Sonnensystem

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Eine Planetariumsshow führt zu Mars, Saturn, Jupiter und weiteren Stationen im Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr

Preis: 12 €

Entdecke den Lernroboter Sphero BOLT

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Ein Kinder-Workshop in der Bücherhalle Osdorfer Born, bei dem der Lernroboter Sphero BOLT ausprobiert wird.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 11, 22549 Hamburg · 16.30–17.30 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

The Next Forty Years

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Eine Kampnagel-Führung zur anstehenden Sanierung und Erweiterung des Geländes.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 17 Uhr

Preis: k. A.

WM 2026: Achtelfinale Argentinien – Ägypten

KNUST zeigt das WM-Achtelfinale auf dem Lattenplatz und in der Bar.

Ort & Uhrzeit: KNUST / Lattenplatz, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Beirut – Live 2026

Die Band Beirut spielt ein Open-Air-Konzert im Stadtpark.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark Open Air, Saarlandstraße 73, 22303 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 59 €

Die Königs schenken nach!

Das Schmidt Theater zeigt das St.-Pauli-Musical um Familie König.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 27 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Cembalo-Abend

Jing Tang spielt ein Konzertexamen in der Klasse von Prof. Menno van Delft.

Ort & Uhrzeit: HfMT Hamburg, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Wasserlichtkonzerte am Abend

Die farbigen Wasserlichtspiele laufen im Sommer täglich mit Musik im Parksee.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg · 22 Uhr

Preis: kostenlos