Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 04. Juli 2026
Medien-Kids am Samstag
In der Kinderbibliothek wird für Kinder ab vier Jahren ein Mitmachprogramm rund um Robotik, Programmieren oder technisches Tüfteln angeboten.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11 Uhr
Preis: kostenlos
Circus is timeless
Das Jugendprojekt JAzZ von Circus Abrax Kadabrax zeigt eine Familienvorstellung mit Luftartistik, Kugellaufen und Feuerjonglage.
Ort & Uhrzeit: Circus Abrax Kadabrax, Bornheide 76, 22549 Hamburg · 15 Uhr
Preis: kostenlos
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Trödelmarkt auf dem Hansaplatz
Auf dem Hansaplatz gibt es einen klassischen Trödelmarkt ohne Neuwaren.
Ort & Uhrzeit: Hansaplatz, 20099 Hamburg · 9 bis 16 Uhr
Preis: kostenlos
Tibargfest in Niendorf
Das Stadtteilfest bietet Musik, Flohmarkt, Gastronomie und Kinderprogramm entlang des Tibargs.
Ort & Uhrzeit: Tibarg, 22459 Hamburg · ab 10 Uhr
Preis: kostenlos
Schlagermove 2026: Truck-Party und Parade
Auf dem Heiligengeistfeld startet die Truck-Party, am Nachmittag ziehen die Musiktrucks durch St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld/St. Pauli, 20359 Hamburg · ab 15 Uhr
Preis: kostenlos
JazzHall SummerFestival: Wyatt Boyz
Das Quartett um Saxofonist Wyatt Boyd spielt Blues- und Jazz-Stücke auf der Festivalwiese.
Ort & Uhrzeit: JazzHall, Milchstraße 12, 20148 Hamburg · 17.15 Uhr
Preis: kostenlos
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Queen Heaven – The Original
Das Planetarium zeigt die Musikshow zu Queen unter der Sternenkuppel.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 15 €
Luminiscence im Michel
Die Sound- und Lichtshow verbindet Projektionen, Chor, Orgelmusik und Erzählstimme im Kirchenschiff des Michels.
Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 22.10 Uhr
Preis: ab 29 €
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