Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 04. Juli 2026

Medien-Kids am Samstag

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In der Kinderbibliothek wird für Kinder ab vier Jahren ein Mitmachprogramm rund um Robotik, Programmieren oder technisches Tüfteln angeboten.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 11 Uhr

Preis: kostenlos

Circus is timeless

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Das Jugendprojekt JAzZ von Circus Abrax Kadabrax zeigt eine Familienvorstellung mit Luftartistik, Kugellaufen und Feuerjonglage.

Ort & Uhrzeit: Circus Abrax Kadabrax, Bornheide 76, 22549 Hamburg · 15 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Trödelmarkt auf dem Hansaplatz

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Auf dem Hansaplatz gibt es einen klassischen Trödelmarkt ohne Neuwaren.

Ort & Uhrzeit: Hansaplatz, 20099 Hamburg · 9 bis 16 Uhr

Preis: kostenlos

Tibargfest in Niendorf

Das Stadtteilfest bietet Musik, Flohmarkt, Gastronomie und Kinderprogramm entlang des Tibargs.

Ort & Uhrzeit: Tibarg, 22459 Hamburg · ab 10 Uhr

Preis: kostenlos

Schlagermove 2026: Truck-Party und Parade

Auf dem Heiligengeistfeld startet die Truck-Party, am Nachmittag ziehen die Musiktrucks durch St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld/St. Pauli, 20359 Hamburg · ab 15 Uhr

Preis: kostenlos

JazzHall SummerFestival: Wyatt Boyz

Das Quartett um Saxofonist Wyatt Boyd spielt Blues- und Jazz-Stücke auf der Festivalwiese.

Ort & Uhrzeit: JazzHall, Milchstraße 12, 20148 Hamburg · 17.15 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Queen Heaven – The Original

Das Planetarium zeigt die Musikshow zu Queen unter der Sternenkuppel.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 15 €

Luminiscence im Michel

Die Sound- und Lichtshow verbindet Projektionen, Chor, Orgelmusik und Erzählstimme im Kirchenschiff des Michels.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 22.10 Uhr

Preis: ab 29 €