Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 3. Juli 2026
Auf Weltreise mit der Maus
Die BallinStadt zeigt eine Mitmach-Ausstellung mit Maus, Elefant und Ente, Quiz-Rallyes und Stationen rund ums Reisen und Entdecken.
Ort & Uhrzeit: Auswanderermuseum BallinStadt, Veddeler Bogen 2, 20539 Hamburg
· 10–18 Uhr
Preis: Kinder 5 bis 13 Jahre 7,50 €, Erwachsene 13,90 €
Lesung zu „Windwalkers 3 – Giftige Gefahr” mit Katja Brandis
Katja Brandis liest in Volksdorf aus ihrem neuen Kinderbuch.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Volksdorf, Eulenkrugstraße 55, 22359 Hamburg · 17 Uhr
Preis: 12 €
Die WochenMOPO 26/2026
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
• 38 Grad – ist das jetzt normal?! „Hamburg erlebt einen Hitze-Dom“
• Sternbrücke: Der Umzug des neuen Stahl-Kolosses beginnt
• 16 Seiten Sport: Die Geheimnisse der deutschen WM-Stars
• Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Das fantastische Ballett „Wunderland“
Boomer Party
Die Fabrik legt bei der Boomer Party Musik der 70er, 80er und 90er auf.
Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 10 €
Helene Fischer – 360° Stadion Tour 2026
Helene Fischer tritt mit ihrer Stadiontour im Volksparkstadion auf.
Ort & Uhrzeit: Volksparkstadion, Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: 97 € bis 172 €
„Soziale Symphonie“
Das Abschlusskonzert des 16. TONALi Festivals verbindet Ensemble-Musik mit Begegnungsformaten im Umfeld der Elbphilharmonie.
Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 4, 20457 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 10 € bis 32 €
LAGARTIJEANDO
Der Musiker Matías Zundel bringt elektronische Musik mit Cumbia, Reggaeton, Downtempo, Folktronica und Afrobeats ins Knust.
Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 20 Uhr
Preis: k. A.
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
SCHNACK Stand-Up: Bunker Open Air
SCHNACK bringt Stand-up-Comedy mit wechselndem Line-up auf das Dach des Bunkers St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Bunker St. Pauli, Feldstraße 66, 20359 Hamburg · 21 Uhr
Preis: ab 30 €
Analog Africa meets Cumbia im Viertel
Samy Ben Redjabs Label Analog Africa trifft im Knust auf die Sonideros von Cumbia im Viertel.
Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg · 22 Uhr
Preis: k. A.
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