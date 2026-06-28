Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 29. Juni 2026

Entdeckt den Bücherbus im Zukunftsgarten Rathausmarkt

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Die Bücherhallen bringen einen Bücherbus zum Zukunftsgarten; Kinder können dort unter anderem Mini-Bücherbusse basteln und ausmalen.

Ort & Uhrzeit: Rathausmarkt, 20095 Hamburg · 11-18 Uhr

Preis: kostenlos

„6K UNITED! – Wir sind Team Liebe“

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Bei dem Arena-Projekt singen Tausende Kinder gemeinsam mit Live-Band; das Projekt richtet sich an Schulen, Chöre und Familienpublikum.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg, 19 Uhr

Preis: 37 bis 102 Euro

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HAMBURGER ARCHITEKTUR SOMMER 2026

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Das Festival der Baukultur läuft von Mai bis Juli an vielen Orten in Hamburg; das Informationszentrum befindet sich im Urbaneo in der HafenCity.

Ort & Uhrzeit: Urbaneo Junges Architektur Zentrum, Am Strandkai 7, 20457 Hamburg, ganztägig

Preis: k. A.

JazzHall SummerFestival: Vimbs Mavimbs

Der südafrikanische Jazzbassist und Komponist Thembinkosi Mavimbela alias Vimbs Mavimbs spielt beim JazzHall SummerFestival auf der Open-Air-Bühne.

Ort & Uhrzeit: JazzHall, Milchstraße 12, 20148 Hamburg , 15 Uhr

Preis: kostenlos

Martha Argerich Festival 2026 – Japan trifft auf Beethoven II

Die Symphoniker Hamburg spielen mit Martha Argerich, Maxim Vengerov, Akane Sakai und Sylvain Cambreling Werke von Dai Fujikura und Ludwig van Beethoven.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg, 19.30 Uhr

Preis: 13 bis 72 Euro

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Punkerstammtisch mit Tischtennis Rundlauf

Der Goldene Salon im Hafenklang lädt zum kostenlosen Punkerstammtisch mit Tischtennis-Rundlauf.

Ort & Uhrzeit: Hafenklang / Goldener Salon, Große Elbstraße 84, 22767 Hamburg, 21 Uhr

Preis: kostenlos

WM 2026: SF | Deutschland – Dritter A/B/C/D/F

Das Knust zeigt das WM-Spiel als Public Viewing auf dem Lattenplatz, im Saal und in der Bar.

Ort & Uhrzeit: Knust, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg, 22.30 Uhr

Preis: kostenlos