Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 21. Juni 2026

Mit Juri durchs Sonnensystem

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Planetariumsshow für Kinder ab 5 Jahren über eine Fledermaus auf Reise durchs Sonnensystem.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 12 €

Graffiti mit dem ARIMA Kunstkollektiv

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STAMP-Workshop für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren zum Umgang mit der Spraydose.

Ort & Uhrzeit: HausDrei/am Sportplatz, Hospitalstraße 107, 22767 Altona · 12.30 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

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altonale Flohmarkt

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Trödelmarkt im Rahmen der altonale vom Paul-Nevermann-Platz über den Platz der Republik bis zum Altonaer Rathaus.

Ort & Uhrzeit: Platz der Republik, 22765 Hamburg · 9–17 Uhr

Preis: kostenlos

Tanzen macht glücklich

Generationenübergreifendes Tanzformat der Initiative OLL INKLUSIV Hamburg im Rahmen der altonale.

Ort & Uhrzeit: Christianskirche, Klopstockplatz 1, 22765 Altona · 14 Uhr

Preis: k. A.

Siebdruck auf Textilien

Workshop der mobilen Siebdruck-Werkstatt, bei dem eigene mitgebrachte Textilien bedruckt werden können.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Elbphilharmonie Familienorchester

Abschlusskonzert des Familienorchesters mit Kindern, Eltern und weiteren Angehörigen.

Ort & Uhrzeit: Kultur Palast Hamburg, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg · 16 Uhr

Preis: ab 6 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Bartók: Konzert für Orchester – Martha-Argerich-Festival

Sinfoniekonzert der Symphoniker Hamburg mit Gil Shaham, Dai Miyata, Martha Argerich und Sylvain Cambreling.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 12 - 66 €

Nachbarschaftsflohmarkt in Nord

Flohmarkt am Eilbekkanal mit mehr als 60 Ständen von Anwohner:innen. Trödeln, schnacken und vielleicht einen Glücksfund machen.

Ort & Uhrzeit: Teressa-Platz, Leo-Leistikow-Allee/ Uferstraße, 22081 Hamburg · 9-15 Uhr

Preis: kostenlos

Comedyflash – Die Stand-up-Comedy-Show

Stand-up-Show mit wechselndem Line-up aus erfahrenen Comedians und Newcomern im Comedy Club Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 5–21 €