Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

In der Großen Freiheit steigt Freitag die ultimative Abba-Night (Symbolbild). IMAGO / ANP

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 12. Juni 2026

FleetKids-Freitag: Tischkicker

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Offener Spielenachmittag mit Tischkicker und Tischhockey zum WM-Start – für Kinder ab 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg · 15-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino für Zwerge

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Kurzes Vorlesen/Bilderbuchkino im kleinen Rahmen für Kinder von 3 bis 4 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona im Mercado, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 16-16.20 Uhr

Preis: kostenlos

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Reeperbahn Comedy Club

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Stand-up-Show mit freier Platzwahl im Reeperbahn Comedy Club.

Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 19,50 €

Party – Mamma Mia – The Ultimative Abba Night

ABBA-Party-Showabend im Club „Große Freiheit 36“.

Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 35,26 €

Vokal-Showabend – Ten Tenors

Zehn Tenöre singen Crossover/Pop-Klassik-Musik auf ihrer „Time of Your Life“-Tour.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 30,70 €

Rap-Konzert – Hanseart x Freaky

Kombination aus Rap-Konzerten mit mehreren Acts und anschließender DJ-Party (Pay-what-you-want) – Einlass ab 20 Uhr.

Ort & Uhrzeit: Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Hamburg · 20.45 Uhr

Preis: 5 € / 7,50 € (Supporter) / 10 € (Soli)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Oldschool HipHop mit DJ.Cool

Der 13-jährige DJ.Cool legt Old School Hip Hop auf Vinyl in der Pony Bar auf.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr

Preis: kostenlos

Clubnacht mit DJ-Set – Pridi und Atom Lui

Clubnacht/DJ-Set im Golden Pudel Club – „Boomerang“.

Ort & Uhrzeit: Golden Pudel Club, Sankt Pauli Fischmarkt 27, 22767 Hamburg · 22 Uhr

Preis: k. A.



