Ausgehen

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Fiona Mancuso Fiona Mancuso
Gäste beim Dinner auf einer bunt beleuchteten Bühne bei „Mamma Mia! The Party“ in Rotterdam.
In der Großen Freiheit steigt Freitag die ultimative Abba-Night (Symbolbild).

Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 12. Juni 2026

FleetKids-Freitag: Tischkicker

Offener Spielenachmittag mit Tischkicker und Tischhockey zum WM-Start – für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg · 15-16.30 Uhr
Preis: kostenlos

Bilderbuchkino für Zwerge

Kurzes Vorlesen/Bilderbuchkino im kleinen Rahmen für Kinder von 3 bis 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona im Mercado, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 16-16.20 Uhr
Preis: kostenlos

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Reeperbahn Comedy Club

Stand-up-Show mit freier Platzwahl im Reeperbahn Comedy Club.
Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 19,50 €

Party – Mamma Mia – The Ultimative Abba Night

ABBA-Party-Showabend im Club „Große Freiheit 36“.
Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 35,26 €

Vokal-Showabend – Ten Tenors

Zehn Tenöre singen Crossover/Pop-Klassik-Musik auf ihrer „Time of Your Life“-Tour.
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 30,70 €

Rap-Konzert – Hanseart x Freaky

Kombination aus Rap-Konzerten mit mehreren Acts und anschließender DJ-Party (Pay-what-you-want) – Einlass ab 20 Uhr.
Ort & Uhrzeit: Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Hamburg · 20.45 Uhr
Preis: 5 € / 7,50 € (Supporter) / 10 € (Soli)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Oldschool HipHop mit DJ.Cool

Der 13-jährige DJ.Cool legt Old School Hip Hop auf Vinyl in der Pony Bar auf.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr
Preis: kostenlos

Clubnacht mit DJ-Set – Pridi und Atom Lui

Clubnacht/DJ-Set im Golden Pudel Club – „Boomerang“.
Ort & Uhrzeit: Golden Pudel Club, Sankt Pauli Fischmarkt 27, 22767 Hamburg · 22 Uhr
Preis: k. A.


Hamburg
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