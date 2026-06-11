Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Freitag, 12. Juni 2026
FleetKids-Freitag: Tischkicker
Offener Spielenachmittag mit Tischkicker und Tischhockey zum WM-Start – für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Neuallermöhe, Fleetplatz 2–4, 21035 Hamburg · 15-16.30 Uhr
Preis: kostenlos
Bilderbuchkino für Zwerge
Kurzes Vorlesen/Bilderbuchkino im kleinen Rahmen für Kinder von 3 bis 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona im Mercado, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 16-16.20 Uhr
Preis: kostenlos
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Reeperbahn Comedy Club
Stand-up-Show mit freier Platzwahl im Reeperbahn Comedy Club.
Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 19,50 €
Party – Mamma Mia – The Ultimative Abba Night
ABBA-Party-Showabend im Club „Große Freiheit 36“.
Ort & Uhrzeit: Große Freiheit 36, Große Freiheit 36, 22767 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 35,26 €
Vokal-Showabend – Ten Tenors
Zehn Tenöre singen Crossover/Pop-Klassik-Musik auf ihrer „Time of Your Life“-Tour.
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 30,70 €
Rap-Konzert – Hanseart x Freaky
Kombination aus Rap-Konzerten mit mehreren Acts und anschließender DJ-Party (Pay-what-you-want) – Einlass ab 20 Uhr.
Ort & Uhrzeit: Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Hamburg · 20.45 Uhr
Preis: 5 € / 7,50 € (Supporter) / 10 € (Soli)
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Oldschool HipHop mit DJ.Cool
Der 13-jährige DJ.Cool legt Old School Hip Hop auf Vinyl in der Pony Bar auf.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21 Uhr
Preis: kostenlos
Clubnacht mit DJ-Set – Pridi und Atom Lui
Clubnacht/DJ-Set im Golden Pudel Club – „Boomerang“.
Ort & Uhrzeit: Golden Pudel Club, Sankt Pauli Fischmarkt 27, 22767 Hamburg · 22 Uhr
Preis: k. A.
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