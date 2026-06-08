Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 9. Juni 2026
Planetarium – Kleiner Stern im großen All
Familien-Show – Für Kinder ab 5 geeignet, als kurze Sternenkunde-Reise durch die Milchstraße.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 9.30 Uhr
Preis: 12,30 €
Medien-Kids
Vielfältiges und kostenloses Mitmachprogramm für Kinder ab 4 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10-12 Uhr
Preis: kostenlos
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Live-Musik – Karla & Tjark
Zwei Singer-Songwriter live im „freundlich+kompetent“.
Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr
Preis: kostenlos
Theater – Die heilige Johanna der Schlachthöfe
Gastspiel im Rahmen des Hamburger Theater Festivals: Brechts Stück über Moral, Macht und Marktlogik.
Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 19.30-21.45 Uhr
Preis: ab 29 €
Stand Up Comedy
Open Mic mit wechselnden Comedians – neue Bits testen, Bewährtes spielen.
Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 15,70 €
Konzert – Bilmuri
Rock/Alternative-Konzert in der Fabrik.
Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20 Uhr
Preis: 28,40 €
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