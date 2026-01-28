Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Donnerstag, 29. Januar 2026

„Silber & Smart“ Tablett-Treff 60+

Offener Treff mit Hilfe bei Einstiegsfragen rund um Tablet und Smartphone (eigenes Gerät nötig).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 11:00-13:00 Uhr

Preis: kostenlos

Tierspuren-Workshop

Familien-Workshop mit der Loki Schmidt Stiftung: Spuren kennenlernen, Gips-Abdruck machen und draußen auf Fährtensuche gehen (Eltern mit Kindern im Alter von 8 bis 10 Jahren, Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bergedorf, Holzhude 1, 21029 Hamburg (im KörberHaus) · 15:00-16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Buchclub-Treffen zu „Daughter of no Worlds“

Buchclub-Abend (ab 16 Jahren) zum Romantasy-Titel „Daughter of no Worlds“ (mit Anmeldung per Mail).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Altona, Ottenser Hauptstraße 10, 22765 Hamburg · 17:30–18:30 Uhr

Preis: kostenlos

121-Minuten-Party – DJ meets Live Drums

Kurz-Partyformat mit DJ und Live-Drums im „freundlich+kompetent“.

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn um 21:00 Uhr

Preis: kostenlos

Eine filmische Spurensuche mit ehemaligen Zwangsarbeiter:innen

Abendveranstaltung der Geschichtswerkstatt Barmbek im Rahmen der „Woche des Gedenkens“ (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Geschichtswerkstatt Barmbek, Wiesendamm 25, 22305 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Comiclesung „Zwischen den Bäumen“

Lesung und Gespräch mit Verleger (MOOM Comics) und Autor Paul Winck.

Ort & Uhrzeit: Comicladen Petit Kami, Bahrenfelder Straße 200, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Kribbeln in´n Buuk – Der Himmel voller Geigen

Theaterabend im Ohnsorg-Theater (Platt-Vorspiel um 18:45 Uhr).

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Großes Haus, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: Tickets ab 33,04 €

ASHNIKKO – Smoochies Tour

Pop/Hip-Hop/Hyperpop-Show im Docks

Ort & Uhrzeit: Docks Hamburg, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 54,50 €

monodont „experimental“

DJ-Set „experimental“ in der Pony Bar.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: kostenlos