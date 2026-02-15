Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 16. Februar 2026

Kinderbauernhof Kirchdorf

Naturnaher Hof mit Tieren zum Anschauen und Streicheln, geöffnet am Nachmittag.

Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 12:00–18:00

Preis: kostenlos

Fasching für Kinder und Eltern

Rosenmontags-Kinderfasching mit Spielen, Musik und kleinen Wettbewerben.

Ort & Uhrzeit: Interessengemeinschaft um den Lentersweg e.V., Flughafenstraße 91, 22415 Hamburg · 16:30–18:00

Preis: kostenlos

OPEN STAGE / Livemusik im Jenfeld Haus

Offene Bühne mit wechselnden Musiker:innen – vom Singer-Songwriter bis zur kleinen Band.

Ort & Uhrzeit: Jenfeld-Haus, Charlottenburger Straße 1, 22045 Hamburg · ab 18:00

Preis: kostenlos

Funkelkonzert XL: Rune Thorsteinsson „Patchwork“

Familienkonzert (ab 8 Jahren) mit Jazz-Trio und Sinfonieorchester, mit Mitmachmomenten.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 18:00

Preis: nur noch Restkarten Tages-/Abendkasse





Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Studiokonzert Kontrabass

Studierende der HfMT spielen ein Kontrabass-Programm (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 19:00

Preis: kostenlos

Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Indra Musikclub

Stand-up-Abend mit mehreren Comedians in Club-Atmosphäre (Altersempfehlung ab 16).

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00–21:15

Preis: 12–19 €

Sir András Schiff – Klavierabend

Klavierabend in der Laeiszhalle – Programm wird erst am Konzertabend bekanntgegeben.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:30

Preis: ab 27 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Anleitung ein anderer zu werden – Theater

Theaterabend nach Édouard Louis über Herkunft, Klasse und die Beziehung zum Vater.

Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20:00–21:20

Preis: ab 28 € / erm. ab 11 €

The Kooks – Konzert

Indie-Rock-Konzert in der Sporthalle Hamburg.

Ort & Uhrzeit: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg · 20:00

Preis: 58,00 €