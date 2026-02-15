Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Montag, 16. Februar 2026
Kinderbauernhof Kirchdorf
Naturnaher Hof mit Tieren zum Anschauen und Streicheln, geöffnet am Nachmittag.
Ort & Uhrzeit: Kinderbauernhof Kirchdorf e.V., Stübenhofer Weg 19, 21109 Hamburg · 12:00–18:00
Preis: kostenlos
Fasching für Kinder und Eltern
Rosenmontags-Kinderfasching mit Spielen, Musik und kleinen Wettbewerben.
Ort & Uhrzeit: Interessengemeinschaft um den Lentersweg e.V., Flughafenstraße 91, 22415 Hamburg · 16:30–18:00
Preis: kostenlos
OPEN STAGE / Livemusik im Jenfeld Haus
Offene Bühne mit wechselnden Musiker:innen – vom Singer-Songwriter bis zur kleinen Band.
Ort & Uhrzeit: Jenfeld-Haus, Charlottenburger Straße 1, 22045 Hamburg · ab 18:00
Preis: kostenlos
Funkelkonzert XL: Rune Thorsteinsson „Patchwork“
Familienkonzert (ab 8 Jahren) mit Jazz-Trio und Sinfonieorchester, mit Mitmachmomenten.
Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 18:00
Preis: nur noch Restkarten Tages-/Abendkasse
Studiokonzert Kontrabass
Studierende der HfMT spielen ein Kontrabass-Programm (Anmeldung erforderlich).
Ort & Uhrzeit: Hochschule für Musik und Theater, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 19:00
Preis: kostenlos
Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Indra Musikclub
Stand-up-Abend mit mehreren Comedians in Club-Atmosphäre (Altersempfehlung ab 16).
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00–21:15
Preis: 12–19 €
Sir András Schiff – Klavierabend
Klavierabend in der Laeiszhalle – Programm wird erst am Konzertabend bekanntgegeben.
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 19:30
Preis: ab 27 €
Anleitung ein anderer zu werden – Theater
Theaterabend nach Édouard Louis über Herkunft, Klasse und die Beziehung zum Vater.
Ort & Uhrzeit: Thalia Gaußstraße, Gaußstraße 190, 22765 Hamburg · 20:00–21:20
Preis: ab 28 € / erm. ab 11 €
The Kooks – Konzert
Indie-Rock-Konzert in der Sporthalle Hamburg.
Ort & Uhrzeit: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg · 20:00
Preis: 58,00 €
