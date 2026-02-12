Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Freitag, 13. Februar 2026

Open MakerLab (ab 16 Jahren)

Offene Werkstatt zum Ausprobieren von 3D-Druck, Plotter sowie Näh- und Stickmaschinen (ohne Anmeldung).

Ort und Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Portraits auf die Hand

Foto-Box-Aktion: „schaurig schräg, aber stilvoll“ porträtieren lassen – auch gemeinsam mit Freund:innen oder Familie.

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 15:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Filmabend der Klassiker – Abend voller Nostalgie

Filmabend mit klassischen Filmen (schwarz-weiß oder stumm) in der Bücherhalle (ohne Anmeldung).

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 16:00–19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Abend mit Mix aus erfahrenen Comedians und Newcomern.

Ort und Uhrzeit: Comedy Club Hamburg, Talstraße 10-12, 20359 Hamburg · 18:30 Uhr

Preis: ab 24,90 €

Monster’s Paradise

Oper von Olga Neuwirth / Elfriede Jelinek.

Ort und Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: Restkarten ab 77 €

Kribbeln in´n Buuk – Der Himmel voller Geigen

Plattdeutsche Komödie rund ums Speeddating (im Rang mit hochdeutschen Übertiteln).

Ort und Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 34,16 €

APACHE 207 – ARENA TOUR 2025/26

Arena-Konzert im Rahmen der Tour.

Ort und Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: Restkarten ab 77,90 €

Christian Fennesz

Elektronik/Ambient-Set „Mosaic“ in der Reihe ePhil.

Ort und Uhrzeit: Elbphilharmonie (Kleiner Saal), Platz der Deutschen Einheit, 20457 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: 28 €