Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Donnerstag, 12. Februar 2026

Fit und entspannt – Sanfter Bewegungskurs

Sanfter Bewegungs- und Entspannungskurs (Yoga auf dem Stuhl oder im Stehen) für Erwachsene.

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 11–11.45 Uhr

Preis: Eintritt frei

Offener Stricktreff in der Bücherhalle

Offener Treff für Anfänger:innen und Fortgeschrittene zum Stricken und Klönen.

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 15.30–18 Uhr

Preis: kostenfrei

„Gotte Love Pubquiz“

Quizabend im „Hard Rock Cafe“ mit gemischten Teams und Matchmaking zum Leute-Kennenlernen.

Ort und Uhrzeit: Hard Rock Cafe Hamburg, Bei den St. Pauli Landungsbrücken 5, 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Preis: 15 Euro pro Person

„Freche Möwe“: Stand Up Comedy

Stand-up-Show mit mehreren Comedians, die neue Programme testen.

Ort und Uhrzeit: „Kultur&Gut“, Friedensallee 7–9, 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr).

Preis: 14,15 Euro pro Person

Konzert: Che Sudaka

Die Band Che Sudaka aus Barcelona vermengt Cumbia, Merengue, Ska, moderne lateinamerikanische Folklore und Punk.

Ort und Uhrzeit: Fabrik, Barnerstr. 36, 20 Uhr

Preis: 30,90 Euro

Konzert: Scott Hepple and The Sun Band

Psychedelic-/Garage-Rock-Konzert.

Ort und Uhrzeit: Hafenklang, Große Elbstraße 84, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Preis: VVK ab 14 Euro, AK 18 Euro

Konzert: Sebastian Studnitzky

Im Nica Jazz Club gibt’s einen jazzigen Genre-Mix rund um das Album „Euphoria“.

Ort & Uhrzeit: Nica Jazz Club, Alter Wall 20, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr)

Preis: 40,32 Euro, Schüler/Studenten: 21,69 Euro