Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Dienstag, 17. Februar 2026

Mit Juri durchs Sonnensystem (Kinderveranstaltung)

Interaktive Planetariums-Show für Kinder ab 5 Jahren rund um Sonne, Mond und Planeten.

Ort und Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: ab 12 € (ermäßigt ab 7,50 €)

Brettspielzimmer (Bücherhalle Osdorfer Born)

Offenes Spielzimmer zum Ausprobieren und Spielen (für Kinder, auch ganz Kleine mit Duplo/Kinderspielen).

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 11, 22549 Hamburg · 15:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Vernissage: Sven Rosé – „Stadtgeflüster“

Eröffnung einer Ausstellung mit Arbeiten von Sven Rosé im Augustinum Hamburg.

Ort und Uhrzeit: Augustinum Hamburg, Neumühlen 37, 22763 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Freche Möwe – Stand Up Comedy

Acht Stand-up-Comedians testen neue Jokes im Monkeys Music Club.

Ort und Uhrzeit: Monkeys Music Club, Barnerstr. 16, 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 19 €, (ermäßigt 15 €)

La Traviata – Oper

Verdis Opernklassiker in der Staatsoper (Großes Haus).

Ort und Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 12 € bis 97 € (je nach Kategorie)

Der Abschiedsbrief – Komödie

Zwei Menschen, eine Nacht, ein eskalierender Beziehungskampf – Komödie mit Michaela May und Sigmar Solbach.

Ort und Uhrzeit: Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 13, 22299 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: 28 € bis 43 €

Fernanda Ortiz / Mariana Ortiz Losada: Wenn die rote Sonne glüht – kostenlose Generalprobe

Tanz-/Performanceabend (empfohlen ab 12) in begehbarem Raum, mit Nebel-Trigger-Hinweis.

Ort und Uhrzeit: Kampnagel (K4), Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20:30 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)