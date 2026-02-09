Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Dienstag, 10. Februar 2026
Kinder, Kinder! Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit
Ausstellung über Kinderdarstellungen in der Kunst vom 16. bis 21. Jahrhundert.
Ort & Uhrzeit: Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 11:00–19:00 Uhr
Preis: Regulär 12 €, ermäßigt 6 €, unter 18 frei
Zuhör-Kiosk – Das Ohr
Ehrenamtliche Zuhörer:innen nehmen sich Zeit für das, was Sie erzählen möchten (auch anonym).
Ort & Uhrzeit: U-Bahn-Station Emilienstraße (Bahnsteig U2), Ecke Fruchtallee/Emilienstraße, 12:00–18:00 Uhr
Preis: kostenlos
Gemeindenachmittag: Vögel & ihr Gesang
Nach Kaffee und Austausch geht’s um heimische Vögel, Gesang und kleine Naturbeobachtungen.
Ort & Uhrzeit: Apostelkirche, Bei der Apostelkirche 2 (Eimsbüttel), 14:00 Uhr
Preis: kostenlos (Spende für Kaffee/Kuchen erbeten)
Pettersson und Findus – Figurentheater
Kinderbuchklassiker als Live-Figurentheater für Kinder ab 2 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Theaterzelt Barmbek (an der Hamburger Meile), Hamburger Straße 123, 16:30 Uhr
Preis: ab 11,90 €
Pflanzenjäger und das Grüne Gold
Bildvortrag über Pflanzenjäger, Expeditionen und botanische Anekdoten (Referent: Dr. Boris Schlumpberger).
Ort & Uhrzeit: Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie (Carl-von-Linné-Hörsaal), Ohnhorststraße 18 (Klein Flottbek), 17:00–18:30 Uhr
Preis: kostenlos (Spende erbeten)
F+K Live Sounds: Kieper (Singer-Songwriter)
Konzertabend im freundlich+kompetent (Einlass ab 18 Uhr).
Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent (Mundsburg), 19:00 Uhr
Preis: kostenlos
Von Sabotage, Spionage und Sanktionen: Die russische Schattenflotte
Diskussionsabend zur „Schattenflotte“, Risiken und Reaktionen – Anmeldung erforderlich.
Ort & Uhrzeit: Internationales Maritimes Museum, 18:30–20:00 Uhr
Preis: kostenlos
Spielfilm „Klassenkampf“ (2021)
Filmabend im Lichtmesskino – mit Austausch danach.
Ort & Uhrzeit: Lichtmesskino (Ottensen), 19:00 Uhr
Preis: Spendenbasis
Die drei ??? und die Salztote
Hörspielerlebnis im Planetarium (Spatial Audio).
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg (Stadtpark), 19:00 Uhr
Preis: 18 €, ermäßigt 13 €
Heiße Ecke
St.-Pauli-Musical rund um 24 Stunden am Kiez-Imbiss „Heiße Ecke“.
Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, 19:30 Uhr
Preis: ab 41,59 €
Proof by David Auburn
Englischsprachiges Schauspiel über Genie, Familie und ein rätselhaftes mathematisches „Beweisstück“.
Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 19:30–22:00 Uhr
Preis: 22,00–42,00 €
Kribbeln in´n Buuk – Der Himmel voller Geigen
Komödie über Speeddating mit sechs Singles und der Frage: Wie flirtet man eigentlich (nochmal)?
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 19:30 Uhr
Preis: ab 33,04 €
Das Phantom der Oper: Die Originalproduktion von Sasson/Sautter
Touring-Produktion mit Starbesetzung und großem Bühnenbild nach dem Romanstoff.
Ort & Uhrzeit: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20:00–22:00 Uhr
Preis: 56,65–90,75 €
