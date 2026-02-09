Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 10. Februar 2026

Kinder, Kinder! Zwischen Repräsentation und Wirklichkeit

Ausstellung über Kinderdarstellungen in der Kunst vom 16. bis 21. Jahrhundert.

Ort & Uhrzeit: Bucerius Kunst Forum, Alter Wall 12, 11:00–19:00 Uhr

Preis: Regulär 12 €, ermäßigt 6 €, unter 18 frei

Zuhör-Kiosk – Das Ohr

Ehrenamtliche Zuhörer:innen nehmen sich Zeit für das, was Sie erzählen möchten (auch anonym).

Ort & Uhrzeit: U-Bahn-Station Emilienstraße (Bahnsteig U2), Ecke Fruchtallee/Emilienstraße, 12:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

Gemeindenachmittag: Vögel & ihr Gesang

Nach Kaffee und Austausch geht’s um heimische Vögel, Gesang und kleine Naturbeobachtungen.

Ort & Uhrzeit: Apostelkirche, Bei der Apostelkirche 2 (Eimsbüttel), 14:00 Uhr

Preis: kostenlos (Spende für Kaffee/Kuchen erbeten)

Pettersson und Findus – Figurentheater

Kinderbuchklassiker als Live-Figurentheater für Kinder ab 2 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Theaterzelt Barmbek (an der Hamburger Meile), Hamburger Straße 123, 16:30 Uhr

Preis: ab 11,90 €

Pflanzenjäger und das Grüne Gold

Bildvortrag über Pflanzenjäger, Expeditionen und botanische Anekdoten (Referent: Dr. Boris Schlumpberger).

Ort & Uhrzeit: Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie (Carl-von-Linné-Hörsaal), Ohnhorststraße 18 (Klein Flottbek), 17:00–18:30 Uhr

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

F+K Live Sounds: Kieper (Singer-Songwriter)

Konzertabend im freundlich+kompetent (Einlass ab 18 Uhr).

Ort & Uhrzeit: freundlich+kompetent (Mundsburg), 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

Von Sabotage, Spionage und Sanktionen: Die russische Schattenflotte

Diskussionsabend zur „Schattenflotte“, Risiken und Reaktionen – Anmeldung erforderlich.

Ort & Uhrzeit: Internationales Maritimes Museum, 18:30–20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Spielfilm „Klassenkampf“ (2021)

Filmabend im Lichtmesskino – mit Austausch danach.

Ort & Uhrzeit: Lichtmesskino (Ottensen), 19:00 Uhr

Preis: Spendenbasis

Die drei ??? und die Salztote

Hörspielerlebnis im Planetarium (Spatial Audio).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg (Stadtpark), 19:00 Uhr

Preis: 18 €, ermäßigt 13 €

Heiße Ecke

St.-Pauli-Musical rund um 24 Stunden am Kiez-Imbiss „Heiße Ecke“.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, 19:30 Uhr

Preis: ab 41,59 €

Proof by David Auburn

Englischsprachiges Schauspiel über Genie, Familie und ein rätselhaftes mathematisches „Beweisstück“.

Ort & Uhrzeit: The English Theatre of Hamburg, Lerchenfeld 14, 19:30–22:00 Uhr

Preis: 22,00–42,00 €

Kribbeln in´n Buuk – Der Himmel voller Geigen

Komödie über Speeddating mit sechs Singles und der Frage: Wie flirtet man eigentlich (nochmal)?

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 19:30 Uhr

Preis: ab 33,04 €

Das Phantom der Oper: Die Originalproduktion von Sasson/Sautter

Touring-Produktion mit Starbesetzung und großem Bühnenbild nach dem Romanstoff.

Ort & Uhrzeit: CCH – Congress Center Hamburg, Congressplatz 1, 20:00–22:00 Uhr

Preis: 56,65–90,75 €