Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 31. Januar 2026

Olaf den Schneemann aus Moosgummi basteln

Bastelaktion für Kinder ab 4 Jahren (Die Eiskönigin)

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Steilshoop, Gropiusring 43a, 22309 Hamburg · 11:00-13:00 Uhr

Preis: kostenlos

Der achtsame Tiger

Familien-Musical im Schmidts Tivoli rund um einen Tiger, der mit Klischees über „gefährlich“ aufräumt.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: Kinder ab 19,90 €

WineStyle Hamburg 2026

Offene Verkostung mit Winzer:innen & Händler:innen; inkl. Garderobe und Verkostungsglas.

Ort & Uhrzeit: Cruise Center Altona, Van-der-Smissen-Straße 5, 22767 Hamburg · 12:00 Uhr

Preis: ab 26 €

Nachtflohmarkt in der Gleishalle

Flea Market & Streetfood in der Gleishalle Oberhafen (überdacht).

Ort & Uhrzeit: Gleishalle Oberhafen, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: 2 € Eintritt

SINNBILD Tour 2026

Live-Konzert mit Rock, Rap und Grunge

Ort & Uhrzeit: Freundlich + Kompetent, Hamburger Str. 13, 22083 Hamburg · 19:00

Preis: auf Spendenbasis

Der Vorleser – Theaterstück

Nach dem Roman von Bernhard Schlink.

Ort & Uhrzeit: Altonaer Theater, Museumstr. 17, 22765 Hamburg · 19:30

Preis: ab 20 €

MOTHERS – A SONG FOR WARTIME (Lessingtage)

Gastspiel von Marta Górnicka, mit Übertiteln, anschließend Eröffnungsparty.

Ort & Uhrzeit: Thalia Theater, Alstertor 1, 20095 Hamburg · 20:00

Preis: ab 25 €

Schwanensee – Royal Classical Ballet

Klassischer Ballettabend

Ort & Uhrzeit: CCH, Congressplatz 1, 20355 Hamburg · 20:00

Preis: ab 50,85 €

Stairway To Heaven – Laser Zeppelin

Laser-Rockshow

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 22:45

Preis: ab 14 €

VERSCHWENDE DEINE ZEIT – Indie & Pop Nacht

Party im Molotow – Indie/Pop- und Mitsing-Nacht.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 23:00

Preis: ab 9 €