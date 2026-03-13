Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 14. März 2026

Familiensamstag in der Bücherhalle

Ein offener Familienvormittag mit Tüftel-Lab, Robotern, Buttonmaschine, Bloxels und Ballonfiguren für Kinder und Eltern.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Niendorf, Tibarg 41, 22459 Hamburg · 10:00–14:00 Uhr

Preis: kostenlos

Sterntaler – Vom Universum belohnt

Die musikalische Planetariumsversion des Grimmschen Märchens erzählt von einer Weltraumfee, die auf der Erde Gutes tut.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 12:00 Uhr

Preis: ab 7,70 €

Der Herr der Ringe Marathon

Im CinemaxX Dammtor läuft am Samstag ein Marathon mit allen drei „Herr der Ringe“-Filmen am Stück.

Ort & Uhrzeit: CinemaxX Dammtor, Dammtordamm 1, 20354 Hamburg · 11:15 Uhr

Preis: ab 24,99 €

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Reeperbahn Comedy Club – Early Stand-up Show

Die frühe Stand-up-Show bringt Live-Comedy auf den Kiez und läuft samstags zusätzlich schon am späten Nachmittag.

Ort & Uhrzeit: Reeperbahn Comedy Club, Reeperbahn 25, 20359 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: 19,99 €

Das Quiz im Exil

Ein Soli-Bingo mit Quizlabor im Molotow, also eine gute Mischung aus Barabend, Spiel und Kiez-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Molotow, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: 19,00 €

Flohmarkt Gleishalle

Der Flohmarkt in der Gleishalle in der HafenCity bietet Trödel, Vintage und Secondhand in überdachter Umgebung.

Ort & Uhrzeit: Gleishalle, Stockmeyerstraße 43, 20457 Hamburg · 10:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

Tanzvorstellung – drei Choreografien von Trisha Brown

Auf Kampnagel läuft eine Tanzvorstellung mit drei Werken aus mehr als 40 Jahren Choreografiegeschichte von Trisha Brown, einer Pionierin des postmodernen Tanzes.

Ort & Uhrzeit: Kampnagel, Jarrestraße 20, 22303 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: Kinder und Ermäßigte ab 9 €, Normalpreis 36 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Pubcrawl Hamburg – Ladies Night

Die Tour bietet VIP-Tickets für zwei Bars und zwei Clubs und in jeder Location einen kostenlosen Shot.

Ort & Uhrzeit: Beatles-Platz, Reeperbahn 174, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: Ladys 16,50 € Männer 19,50 €

Ü30-Party Hamburg

Eine große Ü30-Nacht im Angie’s mit Klassikern aus mehreren Jahrzehnten und Tanzabend in etwas erwachsenerem Rahmen.

Ort & Uhrzeit: Angie’s Nightclub, Spielbudenplatz 27–28, 20359 Hamburg · 22:00 Uhr

Preis: 14,49 €