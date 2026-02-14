Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 14. Februar 2026

Der kleine Rabe Socke (Figurentheater)

Der Kinderbuchklassiker als Figurentheater im Theaterzelt an der Hamburger Meile.

Ort & Uhrzeit: Theaterzelt Barmbek, Hamburger Straße 123, 22083 Hamburg 11:00 und 14:00 Uhr

Preis: 17,34 €

XXL-Spielenachmittag (ab 3 Jahren)

Ein offener Spielenachmittag mit XXL-Spielen auf Ebene 1 der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:30–17:30 Uhr

Preis: kostenlos

Vorlesen für Kinder am Sonntag (4 bis 10 Jahre)

Vorlesestunde in der Kinderbibliothek auf Ebene 1 mit wechselnden Bilderbuchgeschichten.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Strauss: Elektra / Alan Gilbert

Konzertante Opernaufführung mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester im Großen Saal.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Großer Saal), Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: Tickets ab 86 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Comedyflash – Die Stand Up Comedy Show

Stand-up-Mix aus wechselnden Acts im Lustig Comedy Club auf St. Pauli.

Ort & Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10–12, 20359 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 17,40 €

20 Jahre Boulanger Trio

Jubiläumskonzert mit Werken u. a. von Fauré, Copland, Boulanger und Ravel im Kleinen Saal.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie (Kleiner Saal), Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: Tickets ab 14 €

Morrissey

Indie-Pop/Indie-Rock – Konzert in der Sporthalle Hamburg

Ort & Uhrzeit: Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 79,40 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

NDR Bigband – „Luminescent Landscapes“

Jazz-Konzert der NDR Bigband in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: FABRIK, Barnerstraße 36, 22765 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 27,00 €