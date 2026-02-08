Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Montag, 9. Februar 2026
Komm aufs Schach-Deck
Offener Schach-Treff in der Zentralbibliothek – ohne Anmeldung.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–18:30 Uhr
Preis: kostenlos
Zeit für MINT
Kinder ab 6 Jahren können in der Lernwerkstatt kleine Experimente rund um Technik und Naturwissenschaften machen (ab 6 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr
Preis: kostenlos
Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.
Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Indra Musikclub
Stand-up-Abend mit wechselnden Acts in Club-Atmosphäre auf St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00–21:15 Uhr
Preis: 12,00–19,00 €
„Servus, Peter – die Hommage an Peter Alexander (zum 100. Geburtstag)“
Bühnenshow/Konzert-Hommage mit Peter Grimberg und Gästen.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: Tickets ab 31,92 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Highlights der schönsten Musicals
Musical-Konzert mit Orchester und Solist:innen (u. a. Songs aus „Mamma Mia“, Disney-Hits, „Moulin Rouge“, „Wicked“).
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 52,90 €
Blossoms
Britpop/Indie-Rock live im Club – Konzertabend im Gruenspan.
Ort & Uhrzeit: Gruenspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 34,90 €
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.