Blick auf die Elphie und Hamburg

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg. Foto: picture alliance / HOCH ZWEI | Juergen Tap

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 9. Februar 2026

Komm aufs Schach-Deck

Offener Schach-Treff in der Zentralbibliothek – ohne Anmeldung.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–18:30 Uhr
Preis: kostenlos

Zeit für MINT

Kinder ab 6 Jahren können in der Lernwerkstatt kleine Experimente rund um Technik und Naturwissenschaften machen (ab 6 Jahren).
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 15:30–16:30 Uhr
Preis: kostenlos

Freche Möwe – Stand-Up Comedy im Indra Musikclub

Stand-up-Abend mit wechselnden Acts in Club-Atmosphäre auf St. Pauli.
Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19:00–21:15 Uhr
Preis: 12,00–19,00 €

„Servus, Peter – die Hommage an Peter Alexander (zum 100. Geburtstag)“

Bühnenshow/Konzert-Hommage mit Peter Grimberg und Gästen.
Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr
Preis: Tickets ab 31,92 €

Highlights der schönsten Musicals

Musical-Konzert mit Orchester und Solist:innen (u. a. Songs aus „Mamma Mia“, Disney-Hits, „Moulin Rouge“, „Wicked“).
Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 52,90 €

Blossoms

Britpop/Indie-Rock live im Club – Konzertabend im Gruenspan.
Ort & Uhrzeit: Gruenspan, Große Freiheit 58, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr
Preis: ab 34,90 €

