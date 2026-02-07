Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 8. Februar 2026

„Sun and Rain“ in der Fischauktionshalle

Live-Musik in der Fischauktionshalle als Teil des Fischmarkt-Morgens.

Ort und Uhrzeit: Fischauktionshalle, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 06:00–12:00 Uhr

Preis: kostenlos

Generationen-Singen am Sonntag – Musik für alle

Gemeinsames Singen (Volkslieder/Schlager/Oldies) ohne Vorkenntnisse.

Ort und Uhrzeit: Kreativhaus Eimsbüttel, Telemannstraße 10, 20255 Hamburg · 10:15 Uhr

Preis: kostenlos

Sterntaler – Vom Universum belohnt

Musikalische Planetarium-Fassung des Märchens „Sterntaler“ (empfohlen ab 4 Jahren).

Ort und Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €

Frauenklamottenflohmarkt im Brakula

Monatlicher Flohmarkt mit Frauenkleidung, Schuhen und Accessoires.

Ort und Uhrzeit: Brakula, Bramfelder Chaussee 265, 22177 Hamburg · 11:00–15:00 Uhr

Preis: kostenlos

Karaoke Café in der KulturWerkstatt Harburg

Offenes Karaoke am Sonntagnachmittag.

Ort und Uhrzeit: KulturWerkstatt Harburg e.V., Kanalplatz 6, 21079 Hamburg · 15:00–20:00 Uhr

Preis: kostenlos

Don Clarke – Stand-up/Comedy-Abend

Stand-up/Comedy-Abend mit Don Clarke im Schmidt Theater.

Ort und Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 34,90 €

Kribbeln in´n Buuk – Der Himmel voller Geigen

Theaterkomödie übers Speeddating „im Herbst des Lebens“.

Ort und Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 33,04 €

Krimioper – Schüsse vor Shanghai (Opernloft)

Opern-Krimi-Komödie „an Bord der MS Opera“ mit Musik & Ermittlungen.

Ort und Uhrzeit: Opernloft im Alten Fährterminal, Van-der-Smissen-Straße 4, 22767 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: ab 28,00 €

Super Bowl in Hamburg 2026 – Live-Übertragung

Live-Übertragung inkl. Buffet in der Nacht des Super Bowl.

Ort und Uhrzeit: Quartier21 Gasthaus, Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 Hamburg · 21:00 Uhr

Preis: 24,90 €