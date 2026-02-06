Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Samstag, 7. Februar 2026

Bücherhallen-Schnee-Olympiade: Nintendo Switch Winter Games

Mehrspieler:innen-Challenge mit Winter-Games auf der Nintendo Switch (ab 4 Jahren).

Ort und Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10:00–13:30 Uhr

Preis: kostenlos

Mit Geld spielt man (nicht) – Workshop

Workshop aus der Reihe „Finanzkompetenz für Kinder“ (8 bis 12 Jahre).

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Eidelstedt, Alte Elbgaustraße 12, 22523 Hamburg · 11:30 Uhr

Preis: kostenlos

Holiday on Ice – CINEMA OF DREAMS

Eiskunstlauf-Show in der Barclays Arena.

Ort und Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg · 13:00 Uhr

Preis: ab 54,00 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Fußball Bundesliga: VFB Stuttgart – FC St. Pauli (Public Viewing)

Spielübertragung auf Großbild (Bar & Biergarten/Lattenplatz).

Ort und Uhrzeit: KNUST, Neuer Kamp 30, 20357 Hamburg Beginn · 15:30 Uhr

Preis: kostenlos

Aurora – Im Reich des Polarlichts (Planetarium)

Fulldome-Show über Polarlichter mit Originalaufnahmen und Visualisierungen. Ort und Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 17:30 Uhr

Preis: ab 12,00 €, ermäßigt ab 7,50 €

DJ DIRECTION im mojo jazz café

DJ-Set mit Fokus auf Hip-Hop/Turntablism im mojo jazz café.

Ort und Uhrzeit: Mojo Club, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · ab 23:00 Uhr

Preis: kostenlos

Wortwirbel Lesebühne im Gängeviertel

Lesebühne mit Kurzgeschichten und Poetry in der Fabrique im Gängeviertel. Ort und Uhrzeit: Fabrique im Gängeviertel, Valentinskamp 34A, 20355 Hamburg · 19:00–21:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Winterkonzert: Studierendenchor am UKE – „Towards The Light”

Winterkonzert des UKE-Studierendenchors im Erika-Haus (Anmeldung erwünscht). Ort und Uhrzeit: Erika-Haus (UKE), Martinistraße 52, 20246 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

DON’T YOU WANT ME – 80s Party

80er-Party mit DJ Starry Eyes im Molotow.

Ort und Uhrzeit: Molotow Club, Reeperbahn 136, 20359 Hamburg · 23:00 Uhr

Preis: 9,00 €