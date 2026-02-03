Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 4. Februar 2026

Nova Planetarum – Das Weltall zum Staunen und Entdecken

Kostenlose Familien-Ausstellung mit Planetenmodellen, Raumfahrt-Exponaten und Meteorit zum Anfassen.

Ort und Uhrzeit: Tibarg Center, Tibarg 41, 22459 Hamburg · 7–19 Uhr

Preis: kostenlos

Queer im Quartier – Zusammenkommen

Ein sicherer Raum für alle queeren Menschen und Allies zum Austauschen und Connecten.

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Bergedorf, Holzhude 1, 21029 Hamburg · 16–18 Uhr

Preis: kostenlos

Orgelmusik zur Mittagszeit

Kurzkonzert an der Barockorgel (mit Kollekte statt Eintritt).

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Katharinen, Katharinenkirchhof 1, 20457 Hamburg · 12.30 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Make the friendship bracelets

Gemeinsam Freundschaftsarmbänder basteln (Material wird gestellt).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Alstertal, Heegbarg 22, 22391 Hamburg · 14.30–16.30 Uhr

Preis: kostenlos

SchlossJam im Kulturschloss

Offene Jam-Session zum Mitmachen oder Zuhören.

Ort & Uhrzeit: Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, 22041 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Studiokonzert Gesang

Studierende der HfMT (Klasse Prof. Geert Smits) geben ein Konzert im Orchesterstudio (Anmeldungen erforderlich).

Ort & Uhrzeit: HfMT, Harvestehuder Weg 12, 20148 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Loriot: Der Ring an einem Abend

Loriots komprimierte Ring-Version mit Jan Josef Liefers und Staatskapelle Weimar.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle, 19.30 Uhr

Preis: ab 33,80 €, je nach Kategorie

Live-Jazz – Felix Dehmel Group

Mittwochs-Jazz in der Pony Bar

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: kostenlos