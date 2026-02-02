Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Dienstag, 3. Februar 2026

Gedichte für Wichte (0–3 Jahre)

Reime, Lieder sowie Finger- und Bewegungsspiele für Kleinkinder mit Begleitung.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Langenhorn, Langenhorner Markt 1–18, 22415 Hamburg · 10:00–10:30 Uhr

Preis: kostenlos

Lauschzeit für Kinder (5–8 Jahre)

Vorlesezeit für Kinder – Lieblingsbücher werden vorgelesen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Bramfeld, Herthastraße 18, 22179 Hamburg · 14:30–15:30 Uhr

Preis: kostenlos

Medien-Kids am Dienstag (ca. 4–8 Jahre)

Kostenloses Mitmachprogramm in der Kinderbibliothek (z. B. Bilderbuchkino, Basteln, Experimentieren).

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16:30–17:30 Uhr

Preis: kostenlos

Silent Book Club Hamburg

Gemeinsam „alleine“ lesen: Ankommen, stille Lesestunde, danach Austausch (Anmeldung per E-Mail empfohlen).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 18:30–20:30 Uhr

Preis: kostenlos

F+K LIVE SOUNDS: MINOR GOLD

Kostenloses Live-Set in Bar-Atmosphäre (Einlass ab 18 Uhr, Happy Hour 18–19).

Ort & Uhrzeit: Freundlich+Kompetent, Hamburger Straße 13, 22083 Hamburg · 19:00–21:00

Preis: kostenlos

60. Ökumenische St. Ansgar-Vesper

Musikalische Vesper mit Chören und geistlicher Musiktradition.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Petri, Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos

BEYOND THE BLACK (Support: Seraina Telli)

Metal-Konzert im DOCKS.

Ort & Uhrzeit: DOCKS, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · Einlass 18:00 Uhr, Beginn 19:00 Uhr

Preis: Tickets ab 42,00 €

Das Hamburger RUDELSINGEN im Ohnsorg-Theater

Mitsing-Format mit Live-Begleitung und Texten per Beamer.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: Tickets ab 24,64 €

37. NerdNite Hamburg

Kurzvorträge mit Nerd-Faktor in der Bar – unterhaltsam, wissensreich, unkompliziert.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstraße 192, 22765 Hamburg · 20:00–22:00

Preis: 9,00 €