Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 2. Februar 2026

Pettersson und Findus – Figurentheater

Der Kinderbuchklassiker als Live-Figurentheater – Sonderausstellung

Ort & Uhrzeit: Theaterzelt Barmbek, Hamburger Straße 123, 22083 Hamburg · 10:30 Uhr

Preis: ab 11,90 €

Ölpastellkreide Workshop Hamburg

Praktischer Kunstworkshop mit Öl-Pastellkreiden (für Einsteiger:innen geeignet).

Ort und Uhrzeit: The Painting Room, Erdkampsweg 7, 22335 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 26,00 €

The Music of Star Wars – Live in Concert

Konzertabend mit Star-Wars-Filmmusik (Orchester/Chor) in der Laeiszhalle.

Ort und Uhrzeit: Laeiszhalle (Großer Saal), Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 63,90 €

GET UP Comedy – Stand-up

Open-Mic-Show mit 8–10 Comedians.

Ort und Uhrzeit: Lustig Comedy Club, Talstraße 10-12, 20359 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 11,40 €

Alfa Mist Konzert

Konzert des britischen Musikers (Jazz/Hip-Hop/Neo-Klassik-Mix) im Mojo Club.

Ort und Uhrzeit: Mojo Club, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg · 20:00

Preis: 39,90 €