Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 1. Februar 2026

Fischmarkt Hamburg

Klassischer Sonntagsmarkt zum Schlendern, Gucken und Einkaufen direkt an der Elbe.

Ort & Uhrzeit: Fischmarkt, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 05:00–09:30 Uhr

Preis: kostenlos

Flohmarkt in Neuallermöhe

Flohmarkt mit Alltagskram, Kinderkram und Küchenzeug zum Stöbern.

Ort & Uhrzeit: kulturA – kulturzentrum, Otto-Grot-Straße 90, 21035 Hamburg · ab 09:00 Uhr

Preis: kostenlos

Cosmic Opera

Opern-Hits als Planetariumsshow mit 360°-Bildwelten und Lasershow.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 12 €, ermäßigt ab 7,50 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

German Brass – Neujahrskonzert

Blechbläser-Ensemble mit Programm „Brass around the World“.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz d. Deutschen Einheit, 20457 Hamburg · 11:00 Uhr

Preis: ab 35 €

CONNECTED: Empathie erleben

Offener Mitmach-Tag zu Empathie, Zuhören, Achtsamkeit und konstruktivem Umgang mit Konflikten.

Ort und Uhrzeit: Teehaus Große Wallanlagen, Holstenwall 30, 20355 Hamburg · 12:00

Preis: kostenlos

XXL-Spielenachmittag (ab 3 Jahren)

Nachmittag mit XXL-Spielen für Kinder (und alle, die mitspielen wollen).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 14:00 Uhr

Preis: kostenlos

Venezianischer Maskenzauber an der Alster

Maskierte Kostümflaneure bringen venezianisches Karnevalsflair in die Innenstadt.

Ort & Uhrzeit: Colonnaden, 20354 Hamburg · 14:00 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Sunday Stomp – Swingtanzparty mit Lindy Hop Crashkurs

Swingtanzparty im Haus 73, inklusive kostenlosem Crashkurs.

Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg · 16:00 Uhr

Preis: kostenlos