mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Blick auf die Elphie und Hamburg

Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg. Foto: picture alliance / HOCH ZWEI | Juergen Tap

Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

kommentar icon
arrow down

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 1. Februar 2026

Fischmarkt Hamburg

Klassischer Sonntagsmarkt zum Schlendern, Gucken und Einkaufen direkt an der Elbe.
Ort & Uhrzeit: Fischmarkt, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg ·  05:00–09:30 Uhr
Preis: kostenlos

Flohmarkt in Neuallermöhe

Flohmarkt mit Alltagskram, Kinderkram und Küchenzeug zum Stöbern.
Ort & Uhrzeit: kulturA – kulturzentrum, Otto-Grot-Straße 90, 21035 Hamburg ·  ab 09:00 Uhr
Preis: kostenlos

Cosmic Opera

Opern-Hits als Planetariumsshow mit 360°-Bildwelten und Lasershow.
Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg ·  11:00 Uhr
Preis: ab 12 €, ermäßigt ab 7,50 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

German Brass – Neujahrskonzert

Blechbläser-Ensemble mit Programm „Brass around the World“.
Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Großer Saal, Platz d. Deutschen Einheit, 20457 Hamburg ·  11:00 Uhr
Preis: ab 35 €

CONNECTED: Empathie erleben

Offener Mitmach-Tag zu Empathie, Zuhören, Achtsamkeit und konstruktivem Umgang mit Konflikten.
Ort und Uhrzeit: Teehaus Große Wallanlagen, Holstenwall 30, 20355 Hamburg ·  12:00
Preis: kostenlos

XXL-Spielenachmittag (ab 3 Jahren)

Nachmittag mit XXL-Spielen für Kinder (und alle, die mitspielen wollen).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Hamburg, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg ·  14:00 Uhr
Preis: kostenlos

Venezianischer Maskenzauber an der Alster

Maskierte Kostümflaneure bringen venezianisches Karnevalsflair in die Innenstadt.
Ort & Uhrzeit: Colonnaden, 20354 Hamburg ·  14:00 Uhr
Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Sunday Stomp – Swingtanzparty mit Lindy Hop Crashkurs

Swingtanzparty im Haus 73, inklusive kostenlosem Crashkurs.
Ort & Uhrzeit: Haus 73, Schulterblatt 73, 20357 Hamburg ·  16:00 Uhr
Preis: kostenlos

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test