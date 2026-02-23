Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 23. Februar 2026

Super-Kräfte-Chaos – Hamburger Kindertheatertreffen

Theaterstück für Kinder (4–7 Jahre) rund um die Frage, welche „Superkräfte“ wir haben – mit Humor und zum Mitdenken.

Ort & Uhrzeit: HoheLuftschiff Kindertheater, Kaiser-Friedrich-Ufer 23, 10 Uhr

Preis: ab 8 Euro

The Embassy Café International

Offenes internationales Café im Thalia-Foyer zum Treffen, Austauschen und Mitmachen.

Ort & Uhrzeit: Thalia in der Gaußstraße, Gaußstraße 190, 15 Uhr

Preis: kostenlos

Teresa Reichl: „Bis jetzt“ – Schmidt Theater

Kabarett-/Comedy-Abend mit Teresa Reichl im Schmidt Theater.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27, 19 Uhr

Preis: ab 22,80 Euro

Social-Comedy „Geheimnisse“ – St. Pauli Theater

Französische Social-Comedy als Theaterabend.

Ort & Uhrzeit: St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29–30, 19.30 Uhr

Preis: ab 12 Euro

Kensington – Europe Tour 2026

Rockkonzert der Band Kensington in der Fabrik.

Ort & Uhrzeit: Fabrik, Barnerstraße 36, 20 Uhr

Preis: Vorverkauf 43,80 Euro

