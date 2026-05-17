Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 18. Mai 2026

Freier Eintritt bis 17 Jahre ins Museum der Arbeit

Technik- und Industriegeschichte zum Anfassen – für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ist der Eintritt frei.

Ort & Uhrzeit: Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg · 10–21 Uhr

Preis: kostenlos (bis 17 Jahre)

Einstieg ins 3D-Modelling

MakerLab-Workshop: erste Schritte in 3D-Design und Vorbereitung für den 3D-Druck, für alle ab 13 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16.30–18 Uhr

Preis: kostenlos (mit Anmeldung)

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Komm aufs Schach-Deck

Offener Schach-Nachmittag zum Lernen und Spielen – ohne Anmeldung.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 12–18.30 Uhr

Preis: kostenlos

Kinofilm & Gespräch – Pionierin der Lesbenforschung

Filmisches Porträt von Ilse Kokula mit anschließendem (Online-)Gespräch mit Regisseurin Madeleine Marti.

Ort & Uhrzeit: MOTTE, Eulenstraße 43, 22765 Hamburg · 16–18 Uhr

Preis: kostenlos

Hamburg trinkt lokal – Party (und Fachevent)

Offener Barabend mit DJ-Sets und lokalen Drinks. Ein Event, das Perspektiven öffnet, Menschen verbindet – und Durst auf mehr macht.

Ort & Uhrzeit: BAZIC Lounge, Oberhafenstraße 1, 20097 Hamburg · 18–23 Uhr

Preis: kostenlos (mit Anmeldung)

Stand-Up Comedy – Freche Möwe

Stand-up-Show/Open-Mic-Mix in der Großen Freiheit.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19–21.15 Uhr

Preis: 20,74 €

Impro-Theater-Soap

Impro-Theaterfolge von The Dorf, bei der das Publikum Impulse gibt und alles live entsteht.

Ort & Uhrzeit: Theaterdeck (in der Zinnschmelze), Maurienstraße 19, 22305 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: kostenlos (Spenden erwünscht)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Klavierkammermusik-Abend

Kammerkonzert mit Studierenden/Lehrenden der HfMT und Mitgliedern des Philharmonischen Staatsorchesters.

Ort & Uhrzeit: JazzHall, Milchstraße 12, 20148 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Songwriter Open Stage: Bring Your Own Song

Open Stage für eigene Songs, Einlass ab 19:30 Uhr.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20 Uhr

Preis: kostenlos