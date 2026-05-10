Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 11. Mai 2026

Der kleine Tag – Das Sternenmusical

Das Planetarium zeigt das poetische Familienmusical nach Rolf Zuckowski mit Sternenkuppel, Laserlicht und einer Geschichte über einen kleinen Tag auf großer Reise.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 7,70-12,30 €

Rhyme Time – Gedichte für Wichte auf Englisch

„Gedichte für Wichte” – Spiel und Spaß für die Kleinsten von 1 bis 3 Jahren – in englischer Sprache.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek Hühnerposten 1, (Eingang: Arno-Schmidt-Platz) 20097 Hamburg · 15.30-16.15 Uhr

Preis: kostenlos

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Comedy-Nachrichtenformat – Fun Facts

Das neue Comedy-Nachrichtenformat „fun facts” kombiniert Tagesgeschehen, Humor und im Anschluss ein Tryout von Anna Bartling, die aus der Poetry-Slam-Szene kommt – am 11. Mai mit RAUM27. Prof. Dr. Maren Urner.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 25,15 €

Stand-Up Comedy – Open Mic

Acht Comedians testen im Indra neue Jokes; bei Regen oder Kälte findet die Show indoor statt.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 20,74 €

Comedy-Show – Maxi Gstettenbauer

Der Comedian Maxi Gstettenbauer verbindet Alltagscomedy, schwarzen Humor und Gesellschaftskritik in seinem Programm „Stabil“.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 26,10 €

Elbphilharmonie – Lucas & Arthur Jussen

Das Klavierduo kehrt mit einem sehr klassischen Programm in die Elbphilharmonie zurück.

Ort & Uhrzeit: Elbphilharmonie, Platz der Deutschen Einheit 1, 20457 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 76 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Rock Konzert – King Buffalo

Das Psychedelic-/Stoner-Rock-Trio aus den USA spielt lange, atmosphärische Rockstücke in der Markthalle.

Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 33,70 €

Live Musik – Tim Bendzko

Der Popmusiker holt seine auf Mai 2026 verschobene Tour „Alles, nur nicht zurück” in der Laeiszhalle nach.

Ort & Uhrzeit: Laeiszhalle Hamburg, Johannes-Brahms-Platz, 20355 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 59,90 €