Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Montag, 1. Juni 2026

Handpuppentheater – Leo Lausemaus

Bühnenprogramm rund um die Geschichten der kleinen Maus – mit Themen wie Kindergarten, Familie und Freundschaft.

Ort & Uhrzeit: Horner Rennbahn, Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg · 16 Uhr

Preis: ab 12,34 €

Was kann ich hoffen? Gedankenflug in der Zentralbibliothek

Bühnenprogramm rund um die Geschichten der kleinen Maus – mit Themen wie Kindergarten, Familie und Freundschaft, für kinder von 6-10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz), 20097 Hamburg · 15.30-16.45 Uhr

Preis: kostenlos

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Komm aufs Schach-Deck

Offenes Schachangebot zum Mitspielen oder Reinschnuppern auf dem Vorderdeck der Zentralbibliothek.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Vorderdeck, E1), Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz), 20097 Hamburg · 12-18.30 Uhr

Preis: kostenlos

Einstieg ins 3D-Modelling mit TinkerCAD

MakerLab-Workshop, in dem du mit TinkerCAD erste eigene 3D-Modelle erstellst und für den 3D-Druck vorbereitest.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek (Unterdeck, Ebene 0), Hühnerposten 1 (Eingang: Arno-Schmidt-Platz), 20097 Hamburg · 16.30-18 Uhr

Preis: kostenlos

„Gesellschaft der Minderheiten“ – Vortrag und Diskussion

Vortrag über „Superdiversität“ in Stadtteilen und Diskussion darüber, wie sich Mehrheits-/Minderheitsverhältnisse verändern.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Osdorfer Born, Kroonhorst 11 (im Born Center), 22549 Hamburg · 18-19.30 Uhr

Preis: kostenlos

Konzert im Theater – Godewind – Küstenkinner

Sommerkonzert mit plattdeutschen Songs und norddeutschem Lebensgefühl.

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater, Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 31,92 €

Stand-Up Comedy – Freche Möwe

Open-Mic-Stand-up mit mehreren Acts (bei schlechtem Wetter indoor) im Biergarten in Club-Setting.

Ort & Uhrzeit: Indra Musikclub, Große Freiheit 64, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 15 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live-Musik – Ben Kweller

Indie-Rock-Show im Club Bahnhof Pauli mit Ben Kweller – Cover The Mirrors Tour 2026.

Ort & Uhrzeit: Bahnhof Pauli, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 33,70 €

Songwriter-Open-Stage

Bring Your Own Song Night – Open Stage für Songwriter in ruhiger Zuhör-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20 Uhr

Preis: kostenlos