Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 27. Mai 2026

Geschichten-Spielplatz

Eine Mitmach-Stunde rund ums Erzählen/Spielen in der Bücherhalle, für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Holstenstraße 16, 22767 Hamburg · 15-16 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino

Kurzes Bilderbuchkino für Kinder von 4 bis 6 Jahren, mit groß projizierten Illustrationen.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16.15-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Workshop – Ich will mitmischen! Jung und politisch

Ein Workshop-Tag rund um Politik, Mitbestimmung und Engagement für junge Menschen ab 15 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 10-15 Uhr

Preis: kostenlos

Urban Sports Week – Active City Arena 2026

Mitmach- und Community-Sport im Active City Village auf der Urban Sports Week, auf dem Heiligengeistfeld – viele Angebote zum Ausprobieren.

Ort & Uhrzeit: Heiligengeistfeld, Heiligengeistfeld 1, 20355 Hamburg

Preis: kostenlos

Nachtflohmarkt – Rindermarkthalle St. Pauli

Abendlicher Flohmarkt mit Ständen, Foodtrucks und Musik unter freiem Himmel.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18-22 Uhr

Preis: kostenlos

Quizabend – Pub-Atmosphäre

Quizbegierig – ein Quizabend in entspannter Pub-Atmosphäre, bei dem ihr im Team Fragen beantwortet und Punkte sammelt.

Ort & Uhrzeit: Taugenichts Bar, Holstenstraße 192, 22765 Hamburg · 19-22.30 Uhr

Preis: 5 € (nur online)

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Standup Comedy Show – Hafenbahnhof Altona

Stand-up-Abend im Hafenbahnhof.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 9,99 €

Große Mittanz-Party – DanceAlong

Mitmach-Party: einfache Choreos werden gezeigt, dann tanzt der ganze Club gemeinsam zu Kultsongs.

Ort & Uhrzeit: Cascadas, Ferdinandstraße 12, 20095 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 16,41 €