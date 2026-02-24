Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 25. Februar 2026

Kleiner Stern im großen All

Eine familienfreundliche Planetariumsshow über Sterne, Sternhaufen und Galaxien (ab 5 Jahren).

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 09:30 Uhr

Preis: 12 €

Der kleine Major Tom

Sci-Fi-Abenteuer für Kinder ab 6 Jahren: Tom und Stella müssen 2050 eine Mission gegen einen gewaltigen Hurrikan bewältigen.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1 (Stadtpark), 22299 Hamburg · 15:00 Uhr

Preis: 12 €

Oh, wie schön ist Panama – Erzähltheater

Erzähltheater nach Janosch für Kinder ab 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Kultur Palast Hamburg, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg · 17:00 Uhr

Preis: 6 €

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Freche Möwe – Stand-Up Comedy in Wandsbek

Open-Mic-Abend mit mehreren Comedians, die neue „Jokes“ testen.

Ort & Uhrzeit: Kulturschloss Wandsbek, Königsreihe 4, 22041 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 11 bis 13 €

Muscheln „satt“ – gemeinsames Dinner

Gemeinsames Muschel-Dinner an langer Tafel (inkl. Salat & süßem Abschluss).

Ort & Uhrzeit: Alte Schmiede Ottensen, Bahrenfelder Str. 205 (Hinterhof), 22765 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: 55,00 € (Reservierung nötig)

Tschüssikowski!

Die abgefahrene Urlaubsrevue mit Pop-Hits und Bühnenshow im Schmidt Theater.

Ort & Uhrzeit: Schmidt Theater, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19:30 Uhr

Preis: ab 32,90 €

Katta Stand-Up Comedy Show

Comedy-Open-Mic mit mehreren Acts in Club-Atmosphäre direkt an der Elbe.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: 9,99 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

mgk – Lost Americana Tour

Arena-Konzert von Machine Gun Kelly in der Barclays Arena.

Ort & Uhrzeit: Barclays Arena, Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 61,10 €

Maldito – Konzert

Konzertabend (Blues und Rock) mit der Band Maldito im Nica Jazz Club.

Ort & Uhrzeit: Nica Jazz Club, Alter Wall 20, 20457 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 16,52 €