Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 20. Mai 2026
Geschichten-Spielplatz
Gemeinsam eine Geschichte erleben – danach Zeit zum Spielen mit Stapel- und Legespielen, für Kinder von 1 bis 3 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 15-16 Uhr
Preis: kostenlos
Workshop: Mit Licht malen
Kinder, von 8 bis 12 Jahren, „basteln“ einen Film mit 35mm-Filmstreifen (Anmeldung erforderlich).
Ort & Uhrzeit: Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4, 22767 Hamburg · 16 Uhr
Preis: kostenlos
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Yoga in der Bücherhalle
Fit und entspannt in der Bücherhalle! Yoga- und Entspannungsübungen auf dem Stuhl oder im Stehen (ohne Vorkenntnisse).
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 11–11.45 Uhr
Preis: kostenlos
Live Musik – Polizeiorchester Hamburg
Open-Air im Musikpavillon – Konzertmix von Jazz bis Filmmusik (findet nur bei guter Witterung statt).
Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, St. Petersburger Straße 28, 20355 Hamburg · 15–17 Uhr
Preis: kostenlos
Theater – Harry Potter und das verwunschene Kind
Die Hogwarts-Saga als große Theaterproduktion in der Großmarkthalle.
Ort & Uhrzeit: Theater am Großmarkt, Banksstraße 28, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr
Preis: ab 69,99 €
Swingtanzen – Hats & Cats
Swingmusik, Tanzen (oder Bar) mit DJane Miss Skyla Belle.
Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos (Spenden erwünscht)
Oper – Frauenliebe und -sterben
Opernabend mit Schumann/Bartók/Zemlinsky als zusammenhängende Narration.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr
Preis: 7–119 €
Harburger Rathauskonzert „Stars von morgen“
Die Gesangs-Professorin Carolyn James von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg präsentiert ihre Studenten.
Ort & Uhrzeit: Rathaus Harburg, Großer Saal, 1. OG, Harburger Rathausplatz. 1, 21073 Hamburg · 19-20.30 Uhr
Preis: 8-14 €
Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.
Live-Musik – Dorota auf dem Spielbudenplatz
Konzert mit Dorota und Gitarrist Nacho – tanzbarer Sound auf dem Platz.
Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19 Uhr
Preis: kostenlos
Live-Musik – Jazz
Jazz in der Pony Bar mit Darrin Lamont Byrd & Souldacity.
Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20.30 Uhr
Preis: kostenlos
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