Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 20. Mai 2026

Geschichten-Spielplatz

Gemeinsam eine Geschichte erleben – danach Zeit zum Spielen mit Stapel- und Legespielen, für Kinder von 1 bis 3 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Holstenstraße, Norderreihe 5–7, 22767 Hamburg · 15-16 Uhr

Preis: kostenlos

Workshop: Mit Licht malen

Kinder, von 8 bis 12 Jahren, „basteln“ einen Film mit 35mm-Filmstreifen (Anmeldung erforderlich).

Ort & Uhrzeit: Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4, 22767 Hamburg · 16 Uhr

Preis: kostenlos

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Yoga in der Bücherhalle

Fit und entspannt in der Bücherhalle! Yoga- und Entspannungsübungen auf dem Stuhl oder im Stehen (ohne Vorkenntnisse).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 11–11.45 Uhr

Preis: kostenlos

Live Musik – Polizeiorchester Hamburg

Open-Air im Musikpavillon – Konzertmix von Jazz bis Filmmusik (findet nur bei guter Witterung statt).

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, St. Petersburger Straße 28, 20355 Hamburg · 15–17 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Harry Potter und das verwunschene Kind

Die Hogwarts-Saga als große Theaterproduktion in der Großmarkthalle.

Ort & Uhrzeit: Theater am Großmarkt, Banksstraße 28, 20097 Hamburg · 18.30 Uhr

Preis: ab 69,99 €

Swingtanzen – Hats & Cats

Swingmusik, Tanzen (oder Bar) mit DJane Miss Skyla Belle.

Ort & Uhrzeit: Hafenbahnhof, Große Elbstraße 276, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos (Spenden erwünscht)

Oper – Frauenliebe und -sterben

Opernabend mit Schumann/Bartók/Zemlinsky als zusammenhängende Narration.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Große Theaterstraße 25, 20354 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 7–119 €

Harburger Rathauskonzert „Stars von morgen“

Die Gesangs-Professorin Carolyn James von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg präsentiert ihre Studenten.

Ort & Uhrzeit: Rathaus Harburg, Großer Saal, 1. OG, Harburger Rathausplatz. 1, 21073 Hamburg · 19-20.30 Uhr

Preis: 8-14 €

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Live-Musik – Dorota auf dem Spielbudenplatz

Konzert mit Dorota und Gitarrist Nacho – tanzbarer Sound auf dem Platz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 19, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Live-Musik – Jazz

Jazz in der Pony Bar mit Darrin Lamont Byrd & Souldacity.

Ort & Uhrzeit: Pony Bar, Allende-Platz 1, 20146 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: kostenlos