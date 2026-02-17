Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 18. Februar 2026

Spielenachmittag: Abenteuer im Spieleclub

Im Spieleclub neue und bekannte Spiele spielen (ab 4 Jahren).

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 16:00–17:00 Uhr

Preis: kostenlos

Bilderbuchkino für Kinder

Vorgelesene Bildergeschichte, Bilder groß auf der Leinwand (ab 4 Jahren).

Ort und Uhrzeit: Bücherhalle Bramfeld, Herthastraße 18, 22179 Hamburg · 16:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Outliners – Graffiti-Workshop für Kinder

Graffiti-Workshop und -Geschichte für Kinder ab der 5.Klasse.

Ort und Uhrzeit: Esche Jugendkunsthaus, Eschelsweg 4, 22767 Hamburg · 16:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos (Anmeldung erforderlich)

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Jules et Jim – Satirisch-literarische Collage

Wolfgang Bremer zeichnet mit Texten/Collage ein Bild der Zeit von 1900–1940.

Ort und Uhrzeit: Augustinum (Theatersaal), Neumühlen 37, 22763 Hamburg · 18:00 Uhr

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

Freche Möwe – Stand-Up Comedy

8 Comedians testen neue Jokes im Ernst Deutsch Theater.

Ort und Uhrzeit: Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, 22087 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: ab 16,32 €

Wednesday Night Jazz (Live-Jazz)

Mittwochabend-Jazz in der Galerie im Dammtorbahnhof.

Ort und Uhrzeit: Nancy Tilitz Galerie, Dag-Hammarskjöld-Platz, 20354 Hamburg · 19:00 Uhr

Preis: kostenlos (Spende erbeten)

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Katta Stand-Up Comedy

Katta Stand-up mit 7–8 Comedians.

Ort und Uhrzeit: Q-Bar Eimsbüttel, Hartwig-Hesse-Straße 6, 20257 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: ab 5,99 €

COTTON SESSION +100 Years of Jazz

Jam Session im Cotton Club – New Orleans & Swing

Ort und Uhrzeit: Cotton Club, Alter Steinweg 10, 20459 Hamburg · 20:00 Uhr

Preis: kostenlos