Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 13. Mai 2026

Puppentheater – Fiona und das Meerwunder

Das Flachsland Puppentheater zeigt ein maritimes Kinderstück vom Theater con Cuore, für Kinder von 5-10 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10 Uhr

Preis: ab 8,00 €

Bilderbuchkino für Kinder

Für Kinder von 4-6 Jahren wird eine Geschichte vorgelesen und groß auf dem Smartboard gezeigt.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16.15–16.30 Uhr

Preis: kostenlos

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Nachtflohmarkt – Rindermarkthalle St. Pauli

Abendlicher Flohmarkt mit Second-Hand, Schallplatten, Kunst, Kuriosem, Foodtrucks und Musik.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18–22 Uhr

Preis: kostenlos

Sneak Klub – Opern-/Ballett-Generalprobe

Die Staatsoper lädt Schüler, Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende kostenlos zu exklusiven Generalproben neuer Produktionen oder Choreografien ein.

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr

Preis: kostenlos

Depeche Mode – Cruising for the Masses

Fünfstündige Depeche-Mode- und 80s-/Dark-Wave-Party auf der MS KOI mit zwei Floors.

Ort & Uhrzeit: MS KOI Boot, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 19 Uhr

Preis: ab 37,22 €

Stand-up – Work Life What?

Stand-up, Kabarett und Beatbox treffen auf dem Theaterschiff in einer Show über Job, Alltag und Selbstoptimierung aufeinander.

Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Holzbrücke 2 / Nikolaifleet, 20459 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 29,90 €

Varieté im Hansa-Theater

Das Traditionshaus zeigt sein Varieté-Programm mit Artistik, Musik und Moderation im Hansa-Theatersaal.

Ort & Uhrzeit: Hansa-Theater, Steindamm 17, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 56,90 €

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Kabarettabend – Andreas Rebers

Kabarettist Andreas Rebers zieht im Alma Hoppes Lustspielhaus politisch-satirische Bilanz.

Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20 Uhr

Preis: ab 24,05 €

Bring Your Own Song Night

Im Birdland gibt es eine offene Songwriter-Showcase-Bühne mit Akustikgitarre, Piano und Bar-Atmosphäre.

Ort & Uhrzeit: Birdland Hamburg, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · 20.30 Uhr

Preis: ab 9,40 €