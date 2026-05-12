Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Mittwoch, 13. Mai 2026
Puppentheater – Fiona und das Meerwunder
Das Flachsland Puppentheater zeigt ein maritimes Kinderstück vom Theater con Cuore, für Kinder von 5-10 Jahren.
Ort & Uhrzeit: Flachsland Hamburger Puppentheater, Bramfelder Straße 9, 22305 Hamburg · 10 Uhr
Preis: ab 8,00 €
Bilderbuchkino für Kinder
Für Kinder von 4-6 Jahren wird eine Geschichte vorgelesen und groß auf dem Smartboard gezeigt.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16.15–16.30 Uhr
Preis: kostenlos
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Nachtflohmarkt – Rindermarkthalle St. Pauli
Abendlicher Flohmarkt mit Second-Hand, Schallplatten, Kunst, Kuriosem, Foodtrucks und Musik.
Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18–22 Uhr
Preis: kostenlos
Sneak Klub – Opern-/Ballett-Generalprobe
Die Staatsoper lädt Schüler, Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende kostenlos zu exklusiven Generalproben neuer Produktionen oder Choreografien ein.
Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper, Dammtorstraße 28, 20354 Hamburg · 18 Uhr
Preis: kostenlos
Depeche Mode – Cruising for the Masses
Fünfstündige Depeche-Mode- und 80s-/Dark-Wave-Party auf der MS KOI mit zwei Floors.
Ort & Uhrzeit: MS KOI Boot, Große Elbstraße 9, 22767 Hamburg · 19 Uhr
Preis: ab 37,22 €
Stand-up – Work Life What?
Stand-up, Kabarett und Beatbox treffen auf dem Theaterschiff in einer Show über Job, Alltag und Selbstoptimierung aufeinander.
Ort & Uhrzeit: Theaterschiff Hamburg, Holzbrücke 2 / Nikolaifleet, 20459 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 29,90 €
Varieté im Hansa-Theater
Das Traditionshaus zeigt sein Varieté-Programm mit Artistik, Musik und Moderation im Hansa-Theatersaal.
Ort & Uhrzeit: Hansa-Theater, Steindamm 17, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr
Preis: ab 56,90 €
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Kabarettabend – Andreas Rebers
Kabarettist Andreas Rebers zieht im Alma Hoppes Lustspielhaus politisch-satirische Bilanz.
Ort & Uhrzeit: Alma Hoppes Lustspielhaus, Ludolfstraße 53, 20249 Hamburg · 20 Uhr
Preis: ab 24,05 €
Bring Your Own Song Night
Im Birdland gibt es eine offene Songwriter-Showcase-Bühne mit Akustikgitarre, Piano und Bar-Atmosphäre.
Ort & Uhrzeit: Birdland Hamburg, Gärtnerstraße 122, 20253 Hamburg · 20.30 Uhr
Preis: ab 9,40 €
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