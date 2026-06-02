Noch nichts vor? Das geht morgen in Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 3. Juni 2026

Bilderbuchkino

Vorgelesene Bildergeschichte, die parallel groß auf dem Smartboard gezeigt wird – für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Elbvororte, Sülldorfer Kirchenweg 1b, 22587 Hamburg · 16.15-16.30 Uhr

Preis: kostenlos

Kapla Nachmittag

Bauen und tüfteln mit KAPLA-Holzplättchen für Kinder ab 4 Jahren (ohne Anmeldung).

Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Barmbek, Poppenhusenstraße 12, 22305 Hamburg · 16-18 Uhr

Preis: kostenlos

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Nachtflohmarkt in der Rindermarkthalle St. Pauli

Abend-Flohmarkt unter freiem Himmel mit rund 80 Ständen, Foodtrucks und Musik.

Ort & Uhrzeit: Rindermarkthalle St. Pauli (Vorplatz), Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg · 18-22 Uhr

Preis: kostenlos



Musical – Oberaffengeil

80er-/90er-Trip als Musical-Show mit über 50 Songs.

Ort & Uhrzeit: Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27-28, 20359 Hamburg · 19 Uhr

Preis: 24,90-78,90 €

Kneipenquiz

Kneipenquiz-Abend im Superbuden-Restaurant Bamboole (Teamquiz).

Ort & Uhrzeit: Bamboole, Paul-Dessau-Straße 2, 22761 Hamburg · 19 Uhr

Preis: kostenlos

Theater – Veer Lüüd in’n Nevel – Reif für die Insel

Plattdeutsche Komödie im Ohnsorg-Theater (mit Platt-Vorspiel um 18:45).

Ort & Uhrzeit: Ohnsorg-Theater (Großes Haus), Heidi-Kabel-Platz 1, 20099 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: ab 33,04 €

Oper – Luisa Miller

Verdi-Oper im Großen Haus der Staatsoper (Beginn 19.30).

Ort & Uhrzeit: Hamburgische Staatsoper (Großes Haus), Dammtorstr. 28, 20354 Hamburg · 19.30 Uhr

Preis: 6-109 €

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Poetry Slam – Stadtmeisterschaften Halbfinale 1

Stadtmeisterschafts-Halbfinale im Centralkomitee.

Ort & Uhrzeit: Centralkomitee, Steindamm 45, 20099 Hamburg · 20 Uhr

Preis: 20,29 €

Konzertreihe „Meine Musik“

Kurzes Abendformat mit wechselndem Programm in der Hauptkirche St. Nikolai.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Nikolai, Harvestehuder Weg 118, 20149 Hamburg · 21-21.30 Uhr

Preis: kostenlos