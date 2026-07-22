Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Werke von Tyler Mitchell in der Ausstellung „Alliance, Infinity, Love – In the Face of the Other” in den Deichtorhallen. Henning Rogge, Hamburg

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Mittwoch, 22. Juli 2026

Kleiner Stern im großen All

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Die rund 45-minütige Planetariumsvorstellung erzählt für Kinder ab fünf Jahren von der Suche eines kleinen Sterns nach Planeten.

Ort & Uhrzeit: Planetarium Hamburg, Linnering 1, 22299 Hamburg · 11 Uhr

Preis: 12 €

3D-Druck-Führerschein

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Der Workshop vermittelt Grundlagen zur Bedienung der 3D-Drucker im MakerLab und richtet sich regulär an Teilnehmende ab 16 Jahren.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg · 16–18 Uhr

Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich

Verpassen war gestern! Der MOPOP-Kulturnewsletter weiß Bescheid. Musik, Theater und Kino, Ausstellungen, Festivals und Literatur: Wir haben die besten Tipps und sagen Ihnen, was sich wirklich lohnt. Immer donnerstags. Immer persönlich. Immer kurz und knapp. Und immer direkt in Ihr Postfach. Natürlich kostenlos. Hier klicken und anmelden.

Sommer im Park: Newcomer im Park

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Auf der Freilichtbühne treten am Nachmittag und Abend Nachwuchskünstler aus den Bereichen Zirkus und Musik auf.

Ort & Uhrzeit: Freilichtbühne im Harburger Stadtpark, Marmstorfer Weg/Außenmühle,

21077 Harburg · ab 15 Uhr

Preis: k. A.

St. Pauli Nachtmarkt

Der Wochenmarkt bietet bis in den Abend regionale Lebensmittel, Imbissstände und Getränke auf dem Spielbudenplatz.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, Spielbudenplatz 21-22, 20359 Hamburg · 16–22 Uhr

Preis: kostenlos

Öffentliche Führung durch „Alliance, Infinity, Love“

Die Führung stellt Arbeiten der Ausstellung zur 9. Triennale der Photographie Hamburg in der Halle für aktuelle Kunst vor.

Ort & Uhrzeit: Deichtorhallen, Deichtorstraße 1–2, 20095 Hamburg · 16 Uhr

Preis: k. A.

Kraft- und Fitnesstraining an der Bewegungsinsel

Das offene Training im Wilhelmsburger Inselpark richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene.

Ort & Uhrzeit: Bewegungsinsel südlich des Kuckucksteichs, Wilhelmsburger Inselpark,

21109 Hamburg · 18.30–19.30 Uhr

Preis: kostenlos

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

The Penske File

Das kanadische Punkrock-Trio spielt im Goldenen Salon; als Support tritt die Hamburger Band 3 Ananas & ’ne Mango auf.

Ort & Uhrzeit: Goldener Salon im Hafenklang, Große Elbstraße 84, 22767 Altona · 20 Uhr

Preis: 19 €

LUMINISCENCE

Die audiovisuelle Inszenierung verbindet Projektionen, Licht und Musik im Innenraum des Hamburger Michel.

Ort & Uhrzeit: Hauptkirche St. Michaelis, Englische Planke 1, 20459 Hamburg · 22.10 Uhr

Preis: ab 29 €