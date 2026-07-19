Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.

Die Licht- und Wassershow im Planten un Blomen findet im Sommer jeden Abend um 22:00 statt. picture alliance / xim.gs | xim.gs

Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.

Sonntag, 19. Juli 2026

Dein Sommer – dein Kinderkino am Sonntag

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In der Kinderbibliothek läuft ein Ferienfilm ohne Altersfreigabe; eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg, 15:00–16:30 Uhr

Preis: kostenlos

Abschlussfest der Spielmobilkarawane

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Die Hamburger Spielmobile Falkenflitzer, MOBILE Spielaktion und SpielTiger veranstalten ein gemeinsames Kinderfest.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, zwischen Musikpavillon und Parksee, 14:00–18:00 Uhr

Preis: kostenlos

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Colonnaden Antique & Design Market

Auf dem Markt zwischen Neuem Jungfernstieg und Esplanade bieten Händler Antiquitäten, Designobjekte, Schmuck und weitere Sammlerstücke an.

Ort & Uhrzeit: Colonnaden, zwischen Neuem Jungfernstieg und Esplanade, 9:00–16:00 Uhr

Preis: kostenlos

African Food Festival – Roots in the Park

Das Festival verbindet afrikanische und vegane Küche mit Live-DJs, Musik, einem Kunst- und Modemarkt sowie einem Kinderbereich.

Ort & Uhrzeit: Schrødingers, Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg, 12:00–21:00 Uhr

Preis: 5 €; Kinder unter zwölf Jahren kostenlos

Carillon goes Pop Vol. 3

Werner Lamm spielt auf den 51 Glocken des Mahnmals Popmusik von den Beatles und ABBA bis zu Ed Sheeran und AC/DC.

Ort & Uhrzeit: Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, 20457 Hamburg, 15:00 Uhr

Preis: kostenlos

Worte im Grünen

Der Workshop verbindet kreatives Schreiben, Schreibspaziergänge und Achtsamkeitsübungen in einer kleinen Gruppe im Stadtpark.

Ort & Uhrzeit: Stadtpark, Krähenwiese 22303 Hamburg, 16:00–18:00 Uhr

Preis: ab 14,50 €, Kuchen und Getränk inklusive

Noch mehr Kultur, Events und Tipps finden Sie auf unserer Rausgehen-Seite und auf MOPOP.

Fußball-WM-Finale im WM-Biergarten

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft wird unter freiem Himmel auf dem Spielbudenplatz übertragen.

Ort & Uhrzeit: Spielbudenplatz, 20359 Hamburg, 21:00 Uhr

Preis: kostenlos

Wasserlichtkonzert

Fontänen, farbiges Licht und Musik werden bei der täglichen Abendvorführung auf dem Parksee kombiniert.

Ort & Uhrzeit: Planten un Blomen, Parksee, St. Petersburger Str., 20355 Hamburg, 22:00 Uhr

Preis: kostenlos



















