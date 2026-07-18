Ausgehen
Noch nichts vor? Das geht heute in Hamburg
Hamburg bietet Programm für jeden Geschmack. Die MOPO zeigt, welche Events sich besonders lohnen.
Von Kinderprogramm am Nachmittag über Theater, Comedy und Konzerte bis zu großen Shows am Abend: Unser täglicher Überblick zeigt, was in Hamburg los ist – für Familien, Kulturfans, Nachtschwärmer und alle, die spontan das Haus verlassen wollen.
Samstag, 18. Juli 202677
Brick Saturday – Kreativ mit Lego
In der Bücherhalle Wilhelmsburg können Kinder und Erwachsene frei bauen oder Lego-Aufgabenkarten lösen.
Ort & Uhrzeit: Bücherhalle Wilhelmsburg, Vogelhüttendeich 45, 21107 Hamburg, 11:00–12:30 Uhr
Preis: kostenlos
WM 2026: Panini-Tauschbörse für alle
Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahren können Sammelsticker und Karten zur Fußball-Weltmeisterschaft tauschen.
Ort & Uhrzeit: Zentralbibliothek, Hühnerposten 1, 20097 Hamburg, 16:00–18:00 Uhr
Preis: kostenlos
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Festival Latinoamericano 2026
Das zweitägige Kulturfest beginnt am Samstag mit Live-Musik, Tanzshows, DJs und internationaler Gastronomie.
Ort & Uhrzeit: Bert-Kaempfert-Platz, Wiesendamm 3, 22305 Hamburg, 12:00–23:00 Uhr
Preis: kostenlos, Anmeldung erforderlich
Konzert „Die 80er live“ im Volksparkstadion
Beim Stadionkonzert treten unter anderem Alphaville, Kim Wilde, Holly Johnson, Sandra und Nik Kershaw auf.
Ort & Uhrzeit: Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg, 16:00 Uhr
Preis: ab 77 €
MMH POP UP Schnitzeljagd
Die Stadtteil-Schnitzeljagd führt durch Dulsberg und endet mit einem offenen Ausklang am Marktmeisterhaus.
Ort & Uhrzeit: Marktmeisterhaus Dulsberg, Elsässer Straße 53, 22049 Hamburg, 17:00 Uhr,
Preis: kostenlos
Watt Killer, Feed The Sickness und Lokasenna
Drei Bands spielen einen gemeinsamen Metalabend im MarX der Markthalle.
Ort & Uhrzeit: Markthalle Hamburg, Klosterwall 11, 20095 Hamburg, Einlass 19:00 Uhr
Preis: 15 € inklusive Gebühren
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Astra Abdance
Bei der kostenlosen Samstagsparty legt ein DJ in der Astra-Brauerei auf.
Ort & Uhrzeit: Astra Brauerei St. Pauli, Nobistor 16, 22767 Hamburg, ab 21:00 Uhr
Preis: kostenlos
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